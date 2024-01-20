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Медведев: тренировки после бессонных из-за тусовок ночей помогли сегодня победить

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
Медведев: тренировки после бессонных из-за тусовок ночей помогли сегодня победить
  • Gettyimages.ru

«В юности, года до 21, я тусил по ночам. На теннисе это плохо сказывалось, я не играл так, как сейчас. Но, может, те тренировки после бессонных ночей помогли мне сегодня», — сказал россиянин после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 10 минут.

В следующем раунде Медведев встретится с португальцем Нуну Боргесом.

Ранее Анна Калинская заявила, что гордится собой после выхода в 1/8 финала Australian Open.

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