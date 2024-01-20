Калинская заявила, что гордится собой после выхода в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Я очень рада сыграть так много матчей и с нетерпением жду следующей игры. Я профессионал, поэтому много работаю и ежедневно тренируюсь», — сказала Калинская на пресс-конференции.

Теннисистка призналась, что не ожидала выхода в 1/8 финала.

«Это очень радует. Горжусь собой», — заявила она.

В следующем круге Калинская сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что болельщики спели «Калинку» после победы Калинской над Стивенс на Australian Open.