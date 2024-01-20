Калинская заявила, что гордится собой после выхода в 1/8 финала Australian Open
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«Я очень рада сыграть так много матчей и с нетерпением жду следующей игры. Я профессионал, поэтому много работаю и ежедневно тренируюсь», — сказала Калинская на пресс-конференции.
Теннисистка призналась, что не ожидала выхода в 1/8 финала.
«Это очень радует. Горжусь собой», — заявила она.
В следующем круге Калинская сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.
Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.
Ранее сообщалось, что болельщики спели «Калинку» после победы Калинской над Стивенс на Australian Open.