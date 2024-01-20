Болельщики спели «Калинку» после победы Калинской над Стивенс на Australian Open
В матче третьего круга турнира Большого шлема в Мельбурне 25-летняя россиянка одержала победу над американкой Слоан Стивенс со счётом 6:7, 6:1, 6:4.
После игры зрители на трибунах исполнили «Калинку».
В 1/8 финала теннисистка из России сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Анной Блинковой и украинкой Ясмине Паолини.
Australian Open проходит с 14 по 28 января.
Ранее Калинская победила американку Стивенс и прошла в четвёртый круг Australian Open.