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Болельщики спели «Калинку» после победы Калинской над Стивенс на Australian Open

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Болельщики поддержали российскую теннисистку Анну Калинскую на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

В матче третьего круга турнира Большого шлема в Мельбурне 25-летняя россиянка одержала победу над американкой Слоан Стивенс со счётом 6:7, 6:1, 6:4.

После игры зрители на трибунах исполнили «Калинку».

В 1/8 финала теннисистка из России сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Анной Блинковой и украинкой Ясмине Паолини.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее Калинская победила американку Стивенс и прошла в четвёртый круг Australian Open.

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