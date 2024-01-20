Калинская победила американку Стивенс и прошла в четвёртый круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:7, 6:1, 6:4.

25-летняя россиянка выполнила пять эйсов, допустила одну двойную и 15 невынужденных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 14.

В 1/8 финала Калинская сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Блинковой и украинкой Ясмине Паолини.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в четвёртый круг Australian Open.