Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.

В матче третьего круга россиянин одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 10 минут.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде Медведев встретится с португальцем Нуну Боргесом.

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