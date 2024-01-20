Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
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В матче третьего круга россиянин одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 10 минут.
Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В следующем раунде Медведев встретится с португальцем Нуну Боргесом.
Ранее Анна Калинская заявила, что гордится собой после выхода в 1/8 финала Australian Open.