Тарпищев: Калинская показывает симпатичную игру и может выйти в полуфинал Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Анны Калинской над итальянкой Ясмине Паолини в матче Australian Open.

«Калинская пару прилично играет, но раньше была недостаточно цепкой. Реально же по голове, по уму она играет хорошо. Симпатичный теннис показывает, ей по силе, если физически хватит, оказаться в полуфинале», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Калинская одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.

Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с победительницей игры между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.

Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.