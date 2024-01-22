Тарпищев: Калинская показывает симпатичную игру и может выйти в полуфинал Australian Open
- AP
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«Калинская пару прилично играет, но раньше была недостаточно цепкой. Реально же по голове, по уму она играет хорошо. Симпатичный теннис показывает, ей по силе, если физически хватит, оказаться в полуфинале», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Калинская одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.
Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с победительницей игры между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.
Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.