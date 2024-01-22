Ольховский считает Хуркача опасным соперником для Медведева в четвертьфинале Australian Open

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с португальцем Нуну Боргесом.

«Считаю, что Даня немного расслабился в этом матче, не было необходимого напряжения. Для него всё шло хорошо: 2:0 по сетам, 5:3, своя подача — и, возможно, немного потерял концентрацию. Обидный срыв, который может стать определённым звоночком. Не хотелось бы, чтобы это продолжилось. Думаю, что Даниил, как и все остальные, был уверен в своей победе, но такие ситуации с ошибками не очень приятны по игре, после них надо возвращаться», — сказал Ольховский RT.

Он также поделился ожиданиями от матча Медведева с поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале.

«Хуркач — опасный соперник, и именно с ним Даниилу нельзя допускать таких срывов, как с Боргасом. Поляк хорошо подаёт и в целом может показывать очень мощный и красивый теннис. С ним надо цепко играть за каждое очко», — добавил он.

Ранее Алькарас разгромил Кецмановича и вышел в 1/4 финала Australian Open.