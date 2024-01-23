Деморализующий исход: Рублёв не реализовал восемь брейк-пойнтов и проиграл Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Андрей Рублёв в трёх партиях уступил Яннику Синнеру на Открытом чемпионате Австралии. Российский теннисист восемь раз находился в шаге от того, чтобы взять подачу итальянца, а на тай-брейке второго сета вёл со счётом 5:1, но не воспользовался своими шансами и в десятый раз подряд не сумел преодолеть барьер четвертьфинала на турнирах Большого шлема. В свою очередь, в парном разряде завершила выступление последняя представительница России — Александра Панова, вместе с Кристиной Букшей проигравшая Габриэле Дабровски и Элин Рутлифф.

Неудача Рублёва и рекорд Джоковича

В последние годы одна из главных интриг на турнирах Большого шлема для российских болельщиков заключается в том, сумеет ли Андрей Рублёв наконец перейти на новый уровень и впервые преодолеть четвертьфинальный барьер. До 2024-го он девять раз добирался до этой стадии на мейджорах, но пройти дальше ему никак не удавалось. Трижды его останавливал Даниил Медведев, дважды — Новак Джокович и по разу — Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Фрэнсис Тиафо и Марин Чилич. При этом в дуэли с хорватом на «Ролан Гаррос» — 2022 он был ближе всего к успеху, но капитулировал на тай-брейке в пятой партии.

В Мельбурне шансы россиянина на победу оценивались как не самые высокие. Ведь противостоял ему Янник Синнер, набравший феноменальную форму. В последних 30 встречах он потерпел лишь четыре поражения, а на Открытом чемпионате Австралии буквально не замечал оппонентов, не отдав ни одного сета. И это при том, что среди них был не только малоизвестный Йеспер де Йонг, но и полуфиналист прошлогоднего Australian Open Карен Хачанов, которого он буквально уничтожил в заключительном отрезке.

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Но действовать так же уверенно в дебюте матча с Рублёвым у Синнера не получалось. Россиянин на равных сражался и не давал волю эмоциям, а ранее это неоднократно выходило ему боком. И даже первым получил шанс взять чужую подачу. Уже в четвёртом гейме он повёл 40:15 на приёме, но дожать противника не смог. Сам допустил две ошибки, так ещё и итальянец выдал эйс в ключевом эпизоде. И Андрей так расстроился, что следующий гейм отдал под ноль. Восстановить паритет он уже не сумел.

Во втором сете Рублёв продолжил слишком часто мазать, но, несмотря на это, держался и не позволял Синнеру оторваться, попутно создавая тому проблемы на приёме. В общей сложности спортсмены заработали девять брейк-пойнтов на двоих, но не воспользовались ни одним из них и были вынуждены провести укороченный гейм. Там произошло нечто невообразимое. Россиянин повёл 5:1, но затем проиграл шесть очков подряд, а вместе с ними и партию. После чего дал волю эмоциям. Сначала что-то энергично высказал в адрес своей команды, а затем в сердцах ударил по стойке.

После такого уже не верилось, что Рублёв сумеет собраться, успокоиться и дальше биться с почувствовавшим уверенность в себе Синнером. Обиднейшее поражение в растянувшемся на 80 минут отрезке могло выбить из колеи любого, даже более спокойного теннисиста. Но Андрей неожиданно пришёл в себя и даже заработал два брейк-пойнта в третьем гейме, но, как и предыдущие шесть, не реализовал.

В отличие от Синнера. При счёте 3:2 Рублёв имел хороший задел на подаче, но отдал четыре розыгрыша подряд, позволив сопернику вырваться вперёд. И после этого окончательно сник. Итальянец своего уже не упустил и во второй раз в карьере добрался до полуфинала на ТБШ — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Ранее планка покорялась ему на прошлогоднем Уимблдоне, где он уступил лишь Новаку Джоковичу.

В этот раз Синнер также сразится за путёвку в решающий раунд с легендарным сербом, который не только в рекордный, 48-й раз добрался до полуфинала ТБШ, но и одержал 700-ю победу на харде. В первых двух партиях Тейлор Фритц оказывал серьёзное сопротивление Джоковичу и не только отыграл все 15 брейк-пойнтов, но и сам преуспел на приёме, благодаря чему выровнял счёт в матче. Но то ли сам не поверил своему счастью, то ли не смог угнаться за включившим максимальные обороты Ноле. В такие моменты на равных сражаться с ним могут лишь единицы, и американец пока явно не входит в их число.

По сути, для Фритца всё разделилось на до и после. Он стал значительно меньше рисковать, из-за чего количество активно выигранных мячей сократилось почти вдвое. Но главным отличием сначала разница по числу эйсов. Если в первой половине встречи он 14 раз подал навылет, то во второй — лишь два. А без своего главного оружия американец выглядел беспомощно. Взвинтивший темп Новак без особых проблем дожал Тейлора и проследовал дальше — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

Помимо Рублёва, своё выступление в Австралии завершила и последняя представительница России в парных разрядах. Александра Панова и испанка Кристина Букша стали одним из открытий соревнований и на пути к четвертьфиналу выбили из борьбы дуэты, посеянные под 12-м и восьмым номерами. Но продолжить эту серию не смогли и уступили четвёртым сеяным Габриэле Дабровски и Элин Рутлифф. И хотя счёт не полностью отражает это, отчаянно сражались до последнего.

Наиболее напряжённым получился первый сет. Теннисистки то обменивались брейками, то довольно уверенно брали собственные подачи, но в ключевой момент Панова и Букша дрогнули. Точнее, это сделала испанка, внезапно решившая сама и начинать, и завершать розыгрыши, что вылилось в три невынужденные ошибки. Россиянка эффектным смэшем лишь подарила им призрачную надежду на спасение, но его не произошло.

Во втором игровом отрезке Панова и Букша до последнего отказывались сдаваться. Три гейма дошли до «ровно», а в заключительном они сумели даже отыграть один из матчболов. Но Дабровски и Рутлифф было уже не остановить. Те нащупали свою подачу и практически не оставляли шансов зацепиться на ней, выдав аж пять эйсов, да и на чужой смотрелись заметно лучше. Для выхода в полуфинал им хватило 1 часа 20 минут — 7:5, 6:2.

Доминирование Соболенко и сила воли Гауфф

В женском одиночном разряде Арина Соболенко подходила к четвертьфиналу в статусе одного из главных фаворитов турнира. Действующая чемпионка Australian Open пребывает в фантастической форме и в четырёх первых встречах отдала соперницам всего 11 геймов. А на корте провела суммарно меньше времени, чем Даниил Медведев в дуэли с Эмилем Руусувуори. И Барбора Крейчикова не походила на того, кто способен конкурировать с ней на равных. Ведь чешка на турнире с трудом справлялась и с менее грозными теннисистками, а с белоруской исторически испытывала колоссальные трудности. Из шести матчей она взяла верх лишь в одном.

И в этот раз сенсации не произошло. Соболенко буквально смела с корта Крейчикову. Причём обе партии складывались по одному и тому же сценарию. Чешка не без проблем брала свою подачу, после чего уступала четыре гейма подряд и уже не помышляла о погоне. При этом Арина не только здорово попадала (20-6), но и совершила гораздо меньше невынужденных ошибок (13-24). А это особенно впечатляет, учитывая её ярко атакующий стиль. В общей сложности белоруска шесть раз преуспела на приёме и провела на корте всего 71 минуту, в шестой раз подряд завоевав путёвку в полуфинал ТБШ — 6:2, 6:3.

За выход в финал Соболенко поборется с Кори Гауфф, которая несколько месяцев назад помешала ей победить на втором турнире Большого шлема в карьере. На US Open соперницы пересеклись в решающем раунде, где американка совершила впечатляющий камбэк. В первой партии она взяла лишь два гейма, но в двух последующих не оставила белоруске ни шанса и уже в 19 лет отпраздновала успех на мейджоре.

И в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии ей тоже пришлось нелегко. Первые два отрезка противостояния с Мартой Костюк получились невероятно драматичными. Гауфф провалила старт встречи и была вынуждена догонять с 1:5, но предприняла такой фантастический спурт, что даже вышла подавать на партию. Американка не сумела избежать тай-брейка, но на нём всё же была сильнее, попутно не дав украинке реализовать сетбол.

Во второй партии инициатива продолжила переходить из рук в руки, правда, в этот раз в роли преследовательницы выступала уже Костюк. И справилась с ней достойно — дважды восстановила паритет, а потом отдала сопернице лишь три розыгрыша на тай-брейке. Однако уверенности в её успехе по-прежнему не было, ведь Гауфф явно было куда прибавлять.

В преддверии третьего сета в её пассиве значились 42 невынужденные ошибки при всего десяти активно выигранных мячах. И стоило Кори начать действовать чуть стабильнее, как Марта оказалась неспособна на равных бороться с ней. В заключительном отрезке американка не уступила ни одного очка на первой подаче и была безжалостна на приёме, взяв 15 из 25 розыгрышей. Как итог, 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2.