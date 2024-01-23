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Рублёв проиграл Синнеру и вылетел с Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублёв уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Рублёв проиграл Синнеру и вылетел с Australian Open
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

Встреча в Мельбурне продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Итальянец десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету россиянина десять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Соболенко обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал Australian Open.

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