Калинский: Анной движет мечта на Australian Open, в такие моменты вырастают крылья

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский высказался об игре сестры Анны на Australian Open.

«Не думаю, что ей психологически тяжело. Сейчас ею движет мечта. В такие моменты вырастают крылья, и ты уже на кураже. Она хочет побеждать и проходить дальше», — цитирует Калинского «Чемпионат».

Россиянка одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.

Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее Анна Дмитриева назвала большим успехом выход Калинской в 1/4 финала Australian Open.