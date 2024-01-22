Дмитриева назвала большим успехом выход Калинской в 1/4 финала Australian Open
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«Выход в четвертьфинал Australian Open — это большой успех для Калинской. Конечно, ей повезло с жеребьёвкой, но она на пути к четвертьфиналу сама постаралась. Калинская давно подавала большие надежды, но немного замедлилась в своём росте. Но всё-таки свой потенциал хочет реализовать», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».
Калинская одержала победу над Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.
Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с победительницей игры между китаянкой Чжэн Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.
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