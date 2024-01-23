Джокович посоветовал Кирьосу повисеть на дереве для победы на ТБШ

Сербский теннисист Новак Джокович пообещал австралийцу Нику Кирьосу показать своё любимое дерево в Ботаническом саду Мельбурна (Австралия).

«Я тебе покажу. Только это секрет, никому не говори. Тебе будет нужно снять обувь, забраться на вершину дерева и повисеть вниз головой 33 минуты и 3 секунды. И тогда ты выиграешь турнир Большого шлема», — сказал Джокович после победы над американцем Тейлором Фритцем в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

В полуфинале 36-летний серб встретится с победителем игры между итальянцем Янником Синнером и россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Джокович предложил взять попкорн на матч Рублёва и Синнера на Australian Open.