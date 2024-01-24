Калинская заявила, что счастлива первому четвертьфиналу турнира Большого шлема

Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о своём выступлении на Открытом чемпионате Австралии.

«Да, в целом я очень довольна своим выступлением. Я никогда не была в четвертьфинале, так что я почерпну из этого турнира больше положительных моментов, чем отрицательных», — сказала Калинская на пресс-конференции.

В четвертьфинальном матче россиянка уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.

Таким образом, китайская теннисистка в полуфинале сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open.