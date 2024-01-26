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Медведев — четвёртый теннисист, выигравший полуфинал АО после проигранных двух сетов

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Россиянин Даниил Медведев продолжает ставить личные рекорды в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев — четвёртый теннисист, выигравший полуфинал АО после проигранных двух сетов
  • AP
  • © Louise Delmotte

Медведев стал четвёртым теннисистом с 1968 года, выигравшим полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после проигранных первых двух сетов.

27-летний москвич в полуфинале одержал волевую победу над немцем Александром Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open 2024.





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