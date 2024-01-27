На пороге величия: почему финал Australian Open с Синнером — один из важнейших в карьере Медведева

Даниил Медведев стал одним из главных героев Открытого чемпионата Австралии. По ходу первенства россиянин провёл на корте более 20 часов, выиграл три тяжелейших пятисетовых противостояния и в шестой раз вышел в решающий раунд турнира Большого шлема. Но чтобы не обрести статус вечного неудачника финалов, ему необходимо брать верх над демонстрирующим лучший теннис в карьере Янником Синнером. Сможет ли москвич последовать по пути Энди Маррея и попутно сравняться по числу побед на мейджорах с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным — в материале RT.

По окончании первого полуфинала Открытого чемпионата Австралии было сложно представить, что перед сражением за трофей все будут говорить не о Яннике Синнере. На последних 13 турнирах Большого шлема в решающем раунде неизменно принимали участие либо Новак Джокович и его извечный визави Рафаэль Надаль, либо пришедший тому на смену Карлос Алькарас. Но хотя именно итальянец низверг самого титулованного теннисиста планеты и фактически положил конец очередному этапу в истории спорта, в центре внимания оказался его будущий оппонент.

Как бы ни был великолепен Синнер, но именно Медведев пока претендует на звание самого обсуждаемого игрока на Australian Open. Да, в этот раз он не доминировал над соперниками на протяжении всего первенства и был на волоске от поражения даже во встречах с не самыми именитыми из них. Но каждый раз демонстрировал феноменальную способность адаптироваться к сложным условиям и добиваться успеха даже в самых трудных ситуациях. И поэтому вновь влюбил в себя местных болельщиков и в третий раз за последние четыре года пробился в финал.

Да, можно много рассуждать на тему, в чём именно причина того, что этот путь занял у Медведева более 20 часов — почти на шесть больше, чем у Синнера. Хотя сетка у того была даже сложнее. Итальянцу не только повстречалось на одного сеяного больше, но и в рейтинге те занимали более высокие места. Достаточно вспомнить располагающего на 15-й строчке Карена Хачанова, входящего в топ-5 Андрея Рублёва и единоличного лидера списка — Джоковича.

Как признался сам Медведев, нынешний Australian Open стал самым сложным в его карьере и в очередной раз напомнил о том, как много времени ему порой нужно, чтобы вкатиться в игру и подобрать ключи к визави. И одно дело искать подход к подающему на суперэлитном уровне Александру Звереву, другое — малоизвестному Эмилю Руусувуори, также забравшему две первые партии. А ведь можно ещё и вспомнить затяжную дуэль с Хубертом Хуркачем, не перестававшему удивлять самого Даниила.

Да, ранее россиянин также тратил довольно много времени на адаптацию к конкретному сопернику, но в этот раз всё было гораздо хуже. Так, он ни разу не уступал 0:2 по партиям более чем в одной встрече на мейджоре, а также никогда не проводил более двух пятисетовиков. До этого момента рекордными были Уимблдон — 2021 и «Ролан Гаррос» — 2022, где было по два настолько напряжённых противостояния. И пусть в этот раз Даниил трижды сумел взять верх, об определённых проблемах это всё же свидетельствует.

Вероятно, по окончании турнира россиянину придётся задуматься о том, почему первоначальные планы на матч раз за разом не срабатывают. Возможно, причина в приспособившихся к его манере оппонентах или его наставнике Жиле Серваре, который подбирают неправильную тактику и тем самым заставляет подопечного самолично заниматься этим на корте. В этом плане показательной выглядит именно дуэль со Зверевым, где Медведев сначала принимал первую подачу в шести метрах от задней линии, а к третьему сету сократил расстояние почти вдвое. И именно тогда начался камбэк.

Однако всё это не должно давать повода недооценивать величие Даниила. Ведь каким бы неоднозначным ни было его выступление в Мельбурне, именно он носит звание самого стабильного представителя тура последних пяти лет, если оставить за скобками Джоковича и Надаля. С 2019 года Медведев шесть раз добирался до финала ТБШ, а это вдвое больше, чем у его ближайших преследователей. Трижды за титул бились Доминик Тим и Каспер Рууд, по два — всё тот же Алькарас и Стефанос Циципас, однажды — Маттео Берреттини, Ник Кирьос и Зверев. И пусть тот же испанец уже дважды поднимал над головой заветный трофей, постоянство россиянина не может не поражать.

Например, среди соотечественников он занимает первое место по числу финалов. В феврале ему исполнится лишь 28 лет, а он не только опережает легендарных Евгения Кафельникова и Марата Сафина по этому показателю, но даже успел оторваться от них. Ведь до решающего раунда они доходили всего четырежды.

Поэтому возникает логичный вопрос, можно ли уже сейчас называть Медведева лучшим российским теннисистом в истории? Вопрос дискуссионный. В отличие от него, Кафельников и Сафин дважды брали ТБШ, а Евгений ещё и завоёвывал золото Олимпиады в Сиднее. Правда, в теннисе победа на Играх никогда не оценивалась так же высоко, как во множестве других видов. Тот же Джокович ни разу не участвовал даже в финале соревнований, но на его статусе это никак не сказалось.

В связи с этим, грядущий матч обещает стать для Медведева если не самым важным, то одним из ключевых в карьере. В случае успеха он может не только догнать Кафельникова с Сафиным по победам на мейджорах, но и ознаменовать начало новой эпохи в мировом теннисе, став одним из лидеров нового поколения наряду с тем же Алькарасом и, возможно, Синнером. В то время как пятое поражение на ТБШ заставит многих перестать рассматривать его как одного из лидеров нынешней волны. И вот почему.

Ранее поклонники Медведева могли объяснять его неудачи в ключевых противостояниях пребыванием на вершине легендарных Джоковича и Надаля, которые наравне с Роджером Федерером считаются величайшими спортсменами в истории Открытой эры. На троих они 66 раз первенствовали на турнирах Большого шлема, а номинально худший по статистике швейцарец опережает ближайшего преследователя в лице Пита Сампраса на шесть титулов. Уступить кому-либо из этих гениев вряд ли может считаться зазорным. Ведь даже в солидном возрасте им удавалось невероятным образом оставаться в фантастической форме, продолжая штамповать победы.

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Синнер же пока явно не дотягивает до уровня феноменального трио. Да, сейчас итальянец выглядит невероятно мощно и походит на потенциально первого номера рейтинга, но опыта ему явно не достаёт. До этого момента он лишь однажды доходил до 1/2 мейджора — на прошлогоднем Уимблдоне, где был бит Джоковичем. И хотя в концовке минувшего и начале нынешнего сезона выдал впечатляющий отрезок, до конца пока так и не убедил.

Да, если смотреть на качество игры и то, с какой уверенностью Синнер крушит оппонентов в Мельбурне, то именно его стоит считать фаворитом финала. Итальянец крайне мало ошибается, очень хорош на приёме, а на своей подаче и вовсе великолепен. За весь турнир он позволил соперникам сделать всего два брейка — повезло Ботику ван де Зандсхулпу и Карену Хачанову, а тому же Джоковичу не дал ни одного шанса взять гейм на приёме.

Но если Медведев хочет рассматриваться как претендент на попадание в число великих, ему необходимо проходить Синнера. Ведь именно в этом матче может решиться, по какому пути пойдёт россиянин. Он может как последовать примеру Энди Маррея, в один момент избавившегося от статуса вечного неудачника финалов и ставшего одним из членов «Большой четвёрки». Или остаться на уровне Герберта Лофорда и Пита Роча. Те также шесть раз добирались до финала ТБШ, но добились успеха лишь однажды.