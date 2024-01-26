Янчук считает, что опыт игр в финалах должен помочь Медведеву в матче с Синнером на AO

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от финального матча российского теннисиста Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Во-первых, Синнер моложе Медведева, и это тот фактор, который может дать о себе знать именно в затяжном матче. Также он немного быстрее и резче Даниила, его удары справа очень остры, да и слева тоже. С другой стороны, Даня противопоставляет всему этому свою надёжность и опыт игр в финалах, которые тоже имеют значение. Медведев должен психологически настроиться на этот поединок и быть уверенным в себе, чтобы дать бой итальянцу. Это будет напряжённое сражение, в котором нашему спортсмену придётся нелегко, но если он выстоит под давлением, то шансы у него будут», — сказал Янчук RT.

Ранее сообщалось, что Янчук считает, что Медведев поверил в победу над немцем Александром Зверевым именно в третьем сете полуфинала Открытого чемпионата Австралии.