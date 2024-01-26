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Янчук считает, что Медведев поверил в победу над Зверевым на AО именно в третьем сете

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев поверил в победу над немцем Александром Зверевым именно в третьем сете полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Янчук считает, что Медведев поверил в победу над Зверевым на AО именно в третьем сете
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Хочу сказать, что по классу игры Зверев находится немного выше Медведева. Он несколько универсальнее, у него хорошие удары и поставленная техника. Не будем забывать и то, что несколько лет назад Саша был победителем Итогового турнира, что свидетельствует о его уровне.

В первых сетах он просто переигрывал Даниила. Александр был активнее, его удары отличались не только разнообразием, но были порой и неожиданными», — заявил Янчук RT.

По мнению тренера, Медведев старался не рисковать в первых сетах матча.

«Надёжность является сильной стороной Медведева. Он старался реже идти на риск, чем соперник, и не стремился наносить атакующие удары. Так что первые два сета матча — это не вина Даниила, а заслуга Александра. Которому, правда, не хватило решимости, в том числе психологической, чтобы поставить точку в матче. Однако Медведев просыпается именно в такие моменты, как в третьем сете. Даня воспользовался ошибками оппонента и переломил ситуацию за счёт характера. Эта партия была определяющей для него, он поверил в свою победу и стал действовать решительно», — добавил он.

Ранее Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча российского теннисиста Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

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