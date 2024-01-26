Свищёв: Медведев на данный момент — главный спортсмен России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал подвигом победу Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года с Александром Зверевым.

«Медведев героически отыгрался в матче со Зверевым. Феерическое выступление. Даниил на данный момент — главный спортсмен России и лицо нашего спорта», — цитирует Свищёва Sport24.

Он подчеркнул, что Медведев показал себя настоящим профессионалом.

«Понятно, что финал ещё впереди, рано делать выводы. Очень сложно играть под санкционном давлением на российский спорт. Нашим спортсменам нелегко. Сегодняшняя игра Медведева — реальный поступок. Сейчас любая победа наших спортсменов — небольшой подвиг», — добавил Свищёв.

27-летний москвич одержал волевую победу над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open — 2024.





