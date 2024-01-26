Медведев — лидер по активно выигранным очкам среди финалистов Australian Open

Россиянин Даниил Медведев является лидером по активно выигранным очкам среди финалистов Открытого чемпионата Австралии по теннису.

На счету теннисиста из Росси 25 очков. Далее расположились Янник Синнер (19), Циньвэнь Чжэн (15), Арина Соболенко (12).

27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над немцем Александром Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open — 2024.