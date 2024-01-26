Медведев — лидер по активно выигранным очкам среди финалистов Australian Open
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На счету теннисиста из Росси 25 очков. Далее расположились Янник Синнер (19), Циньвэнь Чжэн (15), Арина Соболенко (12).
27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над немцем Александром Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.
В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open — 2024.