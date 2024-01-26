Каливод отметил психологическую устойчивость Медведева в матче со Зверевым

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с немцем Александром Зверевым.

«Возможно, в начале матча у Медведева не сложился задуманный план на игру. Но тут нужно сказать, что они со Зверевым уже очень хорошо друг друга знают и встречались не раз. В первом сете у Дани были проблемы при подаче и после двух проигранных геймов ему было нечего ловить в партии. Можно сказать, что Александр задавил Даниила своей целенаправленной и результативной игрой, но это не вызвало у Медведева никакой паники и эмоций в стиле Рублёва», — заявил Каливод RT.



По мнению тренера, Медведев переломил судьбу полуфинального матча со Зверевым именно в третьем сете.



«После победы в третьем сете у Медведева появились надежда и блеск в глазах. Он обрёл уверенность, а отсюда уже пошли и продуманные комбинации. До этой поры ему не хватало агрессивности, мягкий обмен ударами — это не то, что нужно против Зверева. Даня хорошо выполнял укороченные в матче — чего только стоит его укороченный с приёма в концовке встречи. Также определяющим моментом в матче стали несколько грубейших ошибок Саши в решающей партии, когда он сыграл в сетку с лёта. После этого стало ясно, что Медведев не упустит победы», — добавил он.

27-летний москвич одержал волевую победу над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open — 2024.