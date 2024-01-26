Каливод заявил, что Медведев не забыл своего проигрыша Синнеру на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился ожиданиями от финального матча российского теннисиста Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Здесь есть несколько моментов, на которые следует обратить пристальное внимание. Во-первых, как Даня сумеет восстановиться после такого полуфинального матча (хотя в своём интервью после игры он выглядел довольно свежо). Второе: сегодня Синнер выстроил свою игру против Джоковича так, что не дал тому никаких шансов на своей подаче. Но не стоит забывать, что день на день не приходится, а Медведев наверняка не забыл своё поражение Яннику на Итоговом турнире в Турине. Его амбиции на реванш должны дать знать о себе», — сказал Каливод RT.

27-летний москвич одержал волевую победу над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее Каливод отметил психологическую устойчивость Медведева в матче со Зверевым.