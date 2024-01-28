Медведев заработал более $1,1 млн на Australian Open и обошёл Шарапову по призовым

Российский теннисист Даниил Медведев заработал более $1,1 млн на Открытом чемпионате Австралии.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца Янника Синнера.

22-летний итальянец впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

По итогам Australian Open россиянин суммарно заработал на соревнованиях более $39,2 млн. По данному показателю Медведев обошёл Марию Шарапову, которая за карьеру заработала на турнирах более $38,7 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.