Иванов: надо поблагодарить Медведева за такой турнир, он выступил очень достойно

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Конечно, фактор усталости сказался. Даня сыграл очень много матчей, ему было тяжело, многое не получилось. Надо поблагодарить Медведева за такой турнир, он выступил очень достойно. Второе поражение в финале, ведя 2:0? Такое бывает, Медведев провёл очень тяжёлый турнир, но победить сегодня не получилось», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев — первый теннисист, проигравший более одного финала ТБШ, ведя 2:0 по сетам.