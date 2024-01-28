Иванов: надо поблагодарить Медведева за такой турнир, он выступил очень достойно
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«Конечно, фактор усталости сказался. Даня сыграл очень много матчей, ему было тяжело, многое не получилось. Надо поблагодарить Медведева за такой турнир, он выступил очень достойно. Второе поражение в финале, ведя 2:0? Такое бывает, Медведев провёл очень тяжёлый турнир, но победить сегодня не получилось», — цитирует Иванова Metaratings.ru.
Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.
Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Медведев — первый теннисист, проигравший более одного финала ТБШ, ведя 2:0 по сетам.