Синнер — Медведеву: надеюсь, ты когда-нибудь сможешь победить на Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче Australian Open.

«Хочу поздравить тебя с выходом в финал. Весь путь в финал ты показал великолепную игру. Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь победить здесь. Ты этого заслуживаешь», — сказал Синнер после матча.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца Янника Синнера.

22-летний итальянец впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.