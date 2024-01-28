Морозова: Медведев — один из сильнейших теннисистов современности

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова рассказала, почему считает Даниила Медведева одним из сильнейших теннисистов современности.

«Считаю, что ключевые моменты произошли в третьем сете, когда Даниил начал играть в тот агрессивный теннис, который он демонстрировал в игре со Зверевым в полуфинале, отступившись от своей стратегии в первых двух, когда всё было хорошо. Но силы кончились, и это сказалось на результате. Он просто не выдержал, а Синнер этим прекрасно воспользовался. Плюс ко всему Янник обладает очень простой техникой, на которую затрачивает минимум энергии. И как мне показалось, он интуитивно разгадывал все задумки Медведева. Так что тут, что называется, все звёзды сошлись и удача оказалась на стороне итальянца», — сказала Морозова RT.

Также спортсменка сказала, что считает россиянина одним из сильнейших теннисистов и его не стоит критиковать за поражение в финале.



«Даниила можно по праву назвать одним из сильнейших теннисистов современности. В прошлом сезоне он выиграл пять турниров подряд на разных покрытиях. На такое способен не каждый. Так что никакой критики быть не может. Он прошёл сильных соперников, он отыграл 24 часа и почти выиграл финал. Это невероятное достижение», — добавила она.

Ранее Морозова восхитилась игрой Медведева на Australian Open и объяснила, почему российский теннисист потерпел поражение в финале.