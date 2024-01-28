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Морозова: Медведев бился, как лев, весь Australian Open, ему не хватило сил на финал

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Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова восхитилась игрой Даниила Медведева на Australian Open и объяснила, почему российский теннисист потерпел поражение в финале.
Морозова: Медведев бился, как лев, весь Australian Open, ему не хватило сил на финал
  • Gettyimages.ru

«Даниил выступал на этом Australian Open как настоящий боец. Он провёл огромное количество сложных и продолжительных матчей, в каждом из которых боролся, как лев. Это было невероятное зрелище, на которое Медведев потратил огромное количество сил. Плюс ко всему у него было ничтожно мало времени на восстановление.

А Синнер, наоборот, подходил к финалу, можно сказать, налегке. Итальянец всегда ограничивался тремя сетами и только сейчас сыграл пять партий. Так что запас энергии был больше у Янника. К тому же сам Даня, как мне кажется, уже попал в Книгу рекордов Гиннесса: так не выступал ещё никто. Он однозначно герой этого турнира, и я могу его только поздравить», — заявила Морозова RT.

Ранее Янчук заявил, что Медведев осовременил манеру своей игры на Australian Open.

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