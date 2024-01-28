Морозова: Медведев бился, как лев, весь Australian Open, ему не хватило сил на финал
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«Даниил выступал на этом Australian Open как настоящий боец. Он провёл огромное количество сложных и продолжительных матчей, в каждом из которых боролся, как лев. Это было невероятное зрелище, на которое Медведев потратил огромное количество сил. Плюс ко всему у него было ничтожно мало времени на восстановление.
А Синнер, наоборот, подходил к финалу, можно сказать, налегке. Итальянец всегда ограничивался тремя сетами и только сейчас сыграл пять партий. Так что запас энергии был больше у Янника. К тому же сам Даня, как мне кажется, уже попал в Книгу рекордов Гиннесса: так не выступал ещё никто. Он однозначно герой этого турнира, и я могу его только поздравить», — заявила Морозова RT.
Ранее Янчук заявил, что Медведев осовременил манеру своей игры на Australian Open.