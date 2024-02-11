Рыбакина — о победе над Касаткиной: может быть, мы снова сыграем в финале в Дохе
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«Поздравляю Дарью и её команду с блестящей неделей. Она была трудной, особенно последние матчи. Завтра я уже играю в Дохе, поэтому надеюсь, что мы сможем восстановиться и хорошо выступить. Может быть, мы снова сыграем в финале», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.
Касаткина уступила Рыбакиной со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
Таким образом, Рыбакина завоевала седьмой титул в карьере в одиночном разряде.
Ранее Александрова победила Томову и вышла во второй круг турнира в Дохе.