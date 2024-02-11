Рыбакина — о победе над Касаткиной: может быть, мы снова сыграем в финале в Дохе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировал победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в финале турнира в Абу-Даби.

«Поздравляю Дарью и её команду с блестящей неделей. Она была трудной, особенно последние матчи. Завтра я уже играю в Дохе, поэтому надеюсь, что мы сможем восстановиться и хорошо выступить. Может быть, мы снова сыграем в финале», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

Касаткина уступила Рыбакиной со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

Таким образом, Рыбакина завоевала седьмой титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее Александрова победила Томову и вышла во второй круг турнира в Дохе.