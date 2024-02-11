Российская теннисистка Дарья Касаткина раскритиковала составителей календаря тура WTA за плотный график.

«Это ужасно. У меня вопрос не знаю к кому, к WTA или к организаторам турниров: ребята, вы пытаетесь убить игроков? Или хотите, чтобы мы травмировались чаще?» — приводит слова Касаткиной ReemAbulleil.

Россиянка 11 февраля сыграет в финале турнира WTA в Абу-Даби. Уже на следующий день она должна сыграть первый круг на турнире в Дохе.

Ранее Касаткина прокомментировала победу над Беатрис Хаддад-Майей в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.