Веснина — о поражении Касаткиной: Рыбакина доминировала на корте от начала до конца
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«Очень уверенная победа Елены Рыбакиной. Дарья Касаткина — большая молодец. Касаткиной очень тяжело играть против такой мощной теннисистки с такой подачей, потому что подачи — это не её конек и главный козырь. Поэтому Рыбакина сегодня доминировала на корте от начала до конца», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».
Она также подчеркнула, что у российской теннисистки был шанс переломить ход встречи во втором сете, но представительница Казахстана действовала безупречно.
Касаткина уступила Рыбакиной со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
Таким образом, Рыбакина завоевала седьмой титул в карьере в одиночном разряде.
Ранее Александрова победила Томову и вышла во второй круг турнира в Дохе.