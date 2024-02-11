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Веснина — о поражении Касаткиной: Рыбакина доминировала на корте от начала до конца

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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина высказалась о поражении Дарьи Касаткиной от Елены Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.
Веснина — о поражении Касаткиной: Рыбакина доминировала на корте от начала до конца
  • Gettyimages.ru

«Очень уверенная победа Елены Рыбакиной. Дарья Касаткина — большая молодец. Касаткиной очень тяжело играть против такой мощной теннисистки с такой подачей, потому что подачи — это не её конек и главный козырь. Поэтому Рыбакина сегодня доминировала на корте от начала до конца», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что у российской теннисистки был шанс переломить ход встречи во втором сете, но представительница Казахстана действовала безупречно.

Касаткина уступила Рыбакиной со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

Таким образом, Рыбакина завоевала седьмой титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее Александрова победила Томову и вышла во второй круг турнира в Дохе.

 

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