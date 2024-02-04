«Классное начало года»: Шнайдер выиграла первый титул в карьере, а Александрова в финале уступила Остапенко

Диана Шнайдер впервые в карьере выиграла турнир WTA. В финале соревнований в Хуахине она справилась с Чжу Линь, в третьей партии отдав китаянке только один гейм. Благодаря этому успеху россиянка поднимется со 108-й на 72-ю строчку в мировом рейтинге. Не сумела поддержать соотечественницу Екатерина Александрова. В решающем матче в Линце она уступила первой сеяной Елене Остапенко. Представительница Латвии не оставила шансов сопернице, которая не успела восстановиться после трёхчасового поединка с Донной Векич накануне.

После Australian Open некоторые лидеры мирового тенниса взяли паузу в выступлениях, чтобы подготовиться, в частности, к представительному «тысячнику» в Дохе. Однако многие россиянки предпочли сохранить игровой тонус и на этой неделе приняли участие в турнирах в Линце и Хуахине. Оба завершились положительно для отечественных спортсменок.

Так, Диана Шнайдер впервые в карьере завоевала трофей на соревнованиях под эгидой WTA. 19-летняя теннисистка уже давно обращает на себя внимание хорошими результатами. В сентябре прошлого года она впервые добралась до финала в китайском Нинбо, но в решающем матче не смогла справиться с туниской Онс Жабер (1:6, 2:6). Кроме того, дважды она попадала в четвёрку сильнейших: в Наньчане и Гамбурге.

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Нынешний сезон до поездки в Таиланд складывался для россиянки не лучшим образом. В Брисбене она на старте уступила Мирре Андреевой, а на турнире Большого шлема в Мельбурне в первом круге не справилась с итальянкой Ясмине Паолини. Однако чёрная полоса завершилась для девушки в Хуахине.

Она великолепно выступала всю неделю. Уже в самом начале соревнований выбила из борьбы за трофей первую сеяную Магду Линетт. Причём в третьем сете просто разгромила 22-ю ракетку мира, победив со счётом 6:1. Не испытала проблем Шнайдер и в противостоянии с Паолой Бадосой. Испанка никак не может долечить спину, из-за которой пропустила практически весь прошлый сезон. И в матче с Дианой она решила сняться во второй партии. Позже в социальных сетях возлюбленная Стефаноса Циципаса успокоила своих болельщиков и пообещала побыстрее вернуться на корт.

В третьем круге Шнайдер не заметила сопротивления со стороны 137-го номера рейтинга WTA Далмы Галфи, отдав сопернице только три гейма, а затем россиянке предстояло сыграть с двумя представительницами Китая: Синьюй Ван и Чжу Линь. Обе спортсменки примерно одного уровня, они входят в топ-50, но при этом ни разу за карьеру не попадали в тридцатку сильнейших.

Полуфинальный матч с более юной 22-летней Ван получился упорным только в концовке. Первый сет теннисистка легко взяла — 6:2, а во втором позволила сопернице поверить в свои силы: китаянка сделала брейк и повела 3:1. Однако Диана сумела восстановить равенство и даже при 5:4 в свою пользу заработала матчбол, но не реализовала его. В итоге сильнейшая определялась на тай-брейке, на котором Шнайдер всё же дожала оппонентку — 7:5.

С 30-летней Линь отечественная спортсменка уже встречалась в прошлом году и достаточно легко победила, даже повесив «баранку». Тем не менее волнение из-за того, что это был второй финал в карьере Шнайдер, всё же сказалось. В первой партии она повела 3:0, однако при этом спаслась с тройного брейк-пойнта, а потом чуть не растеряла всё своё преимущество.

При счёте 4:2 китаянка взяла очко на приёме. К счастью, Диана вновь включилась в игру и тут же взяла подачу соперницы, а затем спокойно довела дело до 6:3.

В середине второго сета показалось, что Диана немного подустала. Она начала допускать много ошибок: 11 невынужденных против шести у Чжу Линь. В итоге россиянка отдала четыре гейма подряд и уступила 2:6. Причём последнюю свою подачу девушка отдала под ноль.

Всё это выглядело очень тревожно перед третьей партией. Но Диане в перерыве удалось как-то перезагрузиться. И она вышла такой же настроенной на победу, как и в начале матча. На своей подаче она проиграла всего четыре очка, а на приёме действовала очень агрессивно и в итоге позволила сопернице взять только один свой гейм — 6:1. Первое, что сделала россиянка сразу после встречи, позвонила маме.

«Родители имеют большое значение в подготовке теннисистов. Им надо отдать должное, и то что Диана первым делом позвонила своей маме, говорит о её человеческих качествах и гражданской позиции. Уверен, что у неё будут новые результаты, и ещё какие», — отметил заслуженный тренер РФ Александр Каливод в интервью RT.

По итогам турнира в Таиланде Шнайдер со 108-го места в рейтинге WTA поднимется на 73-е и будет находиться совсем недалеко от лучшего результата в карьере — 60-й позиции. При этом, по словам олимпийской чемпионки в парном разряде Елены Весниной, теперь Диана может ставить перед собой на турнирах более серьёзные задачи.

«Поздравляю Диану с её первым профессиональным взрослым титулом, это очень большой успех и классное начало года для неё. Видно, что Шнайдер продолжает прогрессировать и прибавлять, это очень важно, потому что когда у тебя за плечами есть первый титул WTA, ты можешь ставить перед собой цели завоевать титулы на турнирах более высокой категории. Поэтому Диана большая молодец и такая победа очень ценна и важна для неё, особенно сейчас», — сказала Веснина RT.

Увы, не сумела поддержать соотечественницу Екатерина Александрова, которая заявилась на более статусный турнир в Линце. Спортсменка неудачно выступила на Australian Open, потерпев поражение в первом же круге от немки Лауры Зигемунд, с которой в прошлом году творила чудеса в парном разряде Вера Звонарёва. Однако в Австрии она сумела немного реабилитироваться перед собой и болельщиками, победив на пути к финалу Анастасию Потапову и Донну Векич. Особенно упорным получился матч с хорваткой. 21-я ракетка мира отдала первую партию, а вторую и третью смогла взять на тай-брейках. Причём на последнем она уступала 1:5.

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За титул Александровой предстояло бороться с первой сеяной турнира Еленой Остапенко, которая в этом году великолепно смотрится на корте и уже завоевала трофей в Аделаиде, сломив сопротивление Дарьи Касаткиной. На том турнире латвийка справилась и с Александровой.

Взять реванш за недавнее поражение у Екатерины не получилось. Слишком уж мощно и активно в этот день действовала Остапенко. Так, у представительницы Латвии отлично работала подача: в первом сете она выиграла 92% очков первым мячом. Кроме того, она глубоко принимала в ноги оппонентке и после этого сразу же переходила в контратаку, гоняя соперницу по углам. Александрова ничего не могла с этим поделать и отдала стартовую партию — 2:6, не заработав ни одного брейк-пойнта.

Вторая проходила примерно по тому же сценарию. Отечественная спортсменка пыталась навязать борьбу, но много ошибалась в розыгрышах. Возможно, она не успела восстановиться после выматывающего противостояния с Векич накануне, длившегося больше трёх часов. Екатерина старалась и даже заработала брейк-пойнт в третьем гейме, но не смогла его реализовать, а затем спаслась с двух матчболов, но третьим Алёна всё же воспользовалась — 6:3 — и завоевала свой второй трофей в сезоне и восьмой в карьере.

Несмотря на поражение в финале, Александрова по итогам турнира станет четвёртой россиянкой в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-е место. Чуть выше неё будут располагаться Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (16).