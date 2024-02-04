Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой
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«Мне нравится наблюдать, как новое поколение добивается успехов. Приятно, что появляются новые имена и открываются перспективы для таких спортсменок, как Мирра Андреева», — цитирует Шарапову Forbes.
16-летняя Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 сумела дойти до четвёртого круга. Она занимает 35-е место в мировом рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Шарапова поздравила Янника Синнера с победой на Australian Open, выложив смешное видео с ним.