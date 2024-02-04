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Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой

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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова высказала своё мнение о россиянке Мирре Андреевой.
Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Мне нравится наблюдать, как новое поколение добивается успехов. Приятно, что появляются новые имена и открываются перспективы для таких спортсменок, как Мирра Андреева», — цитирует Шарапову Forbes.

16-летняя Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 сумела дойти до четвёртого круга. Она занимает 35-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Шарапова поздравила Янника Синнера с победой на Australian Open, выложив смешное видео с ним.

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