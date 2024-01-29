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Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open, выложив смешное видео с ним

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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Я знала, что однажды ты пожалеешь об этом. Поздравляю, Чемпион! терпение, уравновешенность и класс», — написала Шарапова в соцсетях, выложив совместное видео с теннисистом.

Синнер в финале Australian Open обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Таким образом, Синнер впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале ТБШ.

Ранее Медведев заработал более $1,1 млн на Australian Open и обошёл Шарапову по призовым.

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