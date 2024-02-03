RT в Telegram
Подпишись

Соболенко после победы на Australian Open снялась с турнира WTA в Дохе

Короткая ссылка
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе (Катар).
Соболенко после победы на Australian Open снялась с турнира WTA в Дохе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба турнира, помимо 25-летней белоруски, ставшей победительницей первого в 2024 году турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, матчи в Катаре пропустит американка Джессика Пегула.

Места теннисисток в основной сетке займут россиянка Мирра Андреева и американка Питон Стирнс.

Турнир пройдёт с 11 по 17 февраля 2024 года.

Ранее Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить