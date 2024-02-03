Соболенко после победы на Australian Open снялась с турнира WTA в Дохе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе (Катар).

Как сообщает пресс-служба турнира, помимо 25-летней белоруски, ставшей победительницей первого в 2024 году турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, матчи в Катаре пропустит американка Джессика Пегула.

Места теннисисток в основной сетке займут россиянка Мирра Андреева и американка Питон Стирнс.

Турнир пройдёт с 11 по 17 февраля 2024 года.

Ранее Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open.