Соболенко после победы на Australian Open снялась с турнира WTA в Дохе
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Как сообщает пресс-служба турнира, помимо 25-летней белоруски, ставшей победительницей первого в 2024 году турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, матчи в Катаре пропустит американка Джессика Пегула.
Места теннисисток в основной сетке займут россиянка Мирра Андреева и американка Питон Стирнс.
Турнир пройдёт с 11 по 17 февраля 2024 года.
Ранее Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open.