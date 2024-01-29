Мемы от Рублёва, «карма» Медведева и вечеринка Соболенко: что обсуждали в последние дни Australian Open

Даниил Медведев заверил, что не вспоминал про эпизод сериала Netflix после матча с Александром Зверевым, а Андрей Рублёв подарил болельщикам ещё одну серию мемов. Новак Джокович объяснил, почему поражение в полуфинале Australian Open не говорит о начале конца его спортивной карьеры, а Ник Кирьос заверил поклонников в своём скором возвращении на корт. Арина Соболенко устроила вечеринку по случаю победы на турнире, а выигравший парные соревнования 43-летний Рохан Бопанна признался, что пару лет назад мог завершить карьеру.

«Карма» Медведева

Одной из тем для обсуждения в последние дни Australian Open стал эпизод по окончании полуфинального матча между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым. Как показалось, россиянин после победы несколько раз прокричал своему тренерскому штабу слово «карма». А это не что иное, как отсылка к сериалу Break Point производства Netflix, в рамках которого немецкий теннисист дал не самое приятное для россиянина интервью. В нём Зверев признался, что верит в судьбу и считает, что если желать человеку чего-то плохого, то это произойдёт.

Немец недолюбливает россиянина, поскольку считает его нечестным игроком. По мнению Александра, неэтично брать медицинские или туалетные паузы, пересматривать повторы розыгрышей в ключевые моменты матча, пытаясь таким образом сбить настрой соперника.

Впрочем, на пресс-конференции Медведев был в шоке от реакции на этот эпизод в социальных сетях и постарался убедить окружающих, что говорил совсем другое. Правда, не уточнил, какими на самом деле были слова.

«Нет-нет, я сказал совсем не это. Я старался не заходить в Twitter, но зашёл, и все об этом писали. Подумал: боже мой. Как я только что сказал, я такого не хочу. Ты словно в какой-то мере пытаешься задеть кого-то, а затем кто-то задевает тебя в ответ, и ты задеваешь кого-то. У меня были такие моменты, наверное, чаще всего с Циципасом, и хоть с ним мы не друзья, но сейчас, думаю, мы друг друга уважаем больше, чем раньше. Так что тут то же самое. Это касалось моей команды, что-то насчёт настроя. К карме это никакого отношения не имеет. Я бы не стал так поступать», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также Даниил объяснил, как относится к прозвищу Осьминог. Как оказалось, его придумал Андрей Рублёв.

«Мне оно не то чтобы очень нравится. Но забавно — друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов. По-русски моя фамилия значит «медведь». Это мне больше нравится. Но если меня называют Осьминогом, ничего страшного», — признался спортсмен в интервью на корте.

Мемы от Рублёва

Андрей Рублёв на Australian Open в десятый раз не смог преодолеть четвертьфинальный барьер турнира Большого шлема. Тем не менее своей игрой он подарил болельщикам массу эмоций: от радости после матчей с Тьяго Уайлдом и Алексом де Минором до разочарования от противостояния с Янником Синнером.

В этой встрече у российского теннисиста многое не получалось, а особенно провальным оказался тай-брейк во второй партии, на котором Андрей вёл 5:1 и проиграл. В перерыве перед третьим сетом Рублёв, похоже, сам не понимал, как такое произошло, показывал кому-то на трибунах цифры пальцами, а потом махнул на всё рукой. Этот кадр с ёмким русским матерным словом уже завирусился в интернете и превратился в мем, как и несколько предыдущих эпизодов.

С другой стороны, надо отметить, что в этот раз обошлось без сломанных ракеток и разбитых коленей.

Королева Циньвэнь

Как оказалось, добравшаяся до финала Australian Open 21-летняя Чжэн Циньвэнь уже сейчас старается максимально заработать на рекламных контрактах. За последний год с небольшим она стала амбассадором нескольких китайских компаний и популярного спортивного напитка, а также снялась для больших глянцевых изданий.

При этом спортсменку отличает открытость в общении с журналистами и болельщиками. Например, в 2022-м неудачный матч с Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос» она не постеснялась частично списать на менструальные боли. А недавно спела под караоке на церемонии награждения домашнего турнира в Чжэнчжоу при внушительной аудитории. Также Чжэн любит танцевать и рисовать, хотя ни в чём из этого не считает себя особенно успешной.

Интересно, что у Чжэн Циньвэнь есть несколько прозвищ: Королева Вэнь, Огонь и Девочка-Ракета. Самой спортсменке, по её словам, без разницы, как её будут называть. Главное, чтобы все понимали, о ком идёт речь.

Достижение Ястремской

Украинка Даяна Ястремская вписала своё имя в историю Australian Open. 23-летняя теннисистка начала мейджор с квалификации и сумела дойти до полуфинала, где уступила Чжэн Циньвэнь.

В Мельбурне такого не случалось 46 лет, а вообще на женских турнирах Большого шлема это всего пятый случай в Открытой эре, когда спортсменкам из квалификации удавалось пройти так далеко. Чудеса творили Эмма Радукану на US Open 2021, Надия Подороска на «Ролан Гаррос» в 2020-м, Александра Стивенсон на Уимблдоне-1999 и Кристин Матисон на Australian Open 1978-го.

Надпись Believe на бутылке Соболенко

Тем временем Арина Соболенко второй год подряд выступает на Australian Open с бутылкой для воды, на которой наклеена бумажка со словом Believe («Верь»). Это отсылка к популярному сериалу «Тед Лассо». Именно такую наклейку тренер разместил над дверью в раздевалке вскоре после прихода в «Ричмонд». На волне популярности многосерийного фильма слово Believe массово проникло в мир реального спорта.

Арина вообще любит надписи: весь турнир она ставила автограф на лысину своего тренера Джейсона Стейси, так что журналисты даже предложили ему на удачу сделать тату. Однако специалист пообещал на каждом турнире новую фишку.

А по окончании Australian Open белоруска закатила грандиозную вечеринку. В отеле все причастные к триумфу Соболенко весело танцевали вместе с трофеем. В прошлом году, по признанию Арины, после победы команда изрядно напилась от радости. А жена агента спортсменки в итоге подвернула ногу и в аэропорт ехала в кресле, так как ей наложили гипс. На этот раз Арина пообещала убедиться, что у неё обе ступни перемотаны и зафиксированы. Также теннисистка поучаствовала в чемпионской фотосессии, надев красивое белое платье.

Джокович не верит в начало конца

Одной из сенсаций Australian Open стало поражение в полуфинале Новака Джоковича. Не проигрывавший на кортах Мельбурна с 2018 года серб не сумел заработать ни одного брейк-пойнта на подачах Янника Синнера. Злые языки моментально решили списать легендарного теннисиста со счетов. Но тот в свои 36 лет не собирается зачехлять ракетку.

Также по теме «Безумные вещи позволяют сохранить концентрацию на корте»: Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open Арина Соболенко стала победительницей Australian Open в женском разряде. В финале она без особых проблем разобралась с китаянкой Чжэн...

«Я буду держаться столько, сколько захочу, до тех пор, пока смогу побеждать их (Руне, Алькараса и Синнера. — RT) на большой арене. Когда они начнут задавать мне трёпку, вероятно, подумаю о том, чтобы взять небольшой перерыв или, возможно, навсегда уйти из профессионального тенниса. Этот турнир не соответствовал моим стандартам, но это необязательно сулит мне начало конца, как сказали бы некоторые. У меня большие цели на оставшуюся часть сезона. Обычно начинаю год иначе, но впереди у меня другие турниры Большого шлема и Олимпийские игры. Поживём — увидим», — заявил спортсмен.

Не собирается никуда уходить и Ник Кирьос. Ему пришлось опровергать слова из собственной колонки, которая вышла в издании The Age. В публикации австралиец заявил, что его время в спорте, «возможно, подошло к концу».

«Эту тему нужно было затронуть. Сейчас в моей карьере момент перепутья, и я достиг той точки, когда перспектива двинуться после тенниса дальше меня воодушевляет», — написал бывшая 11-я ракетка мира.

СМИ, естественно, восприняли это как желание в скором времени уйти из тенниса.

«Внимание... Я не ухожу из спорта. Пожалуйста, не тиражируйте этот бред. Я вернусь и уже скоро буду вновь зажигать на кортах», — написал Кирьос в социальных сетях.

Но потом решил, что этого недостаточно, поэтому дополнительно выложил видео, в котором ещё раз пообещал вернуться в тур.

«Да, последний год был тяжёлым из-за травм — колено, запястье. Но настрой у меня как никогда боевой, продолжаю восстанавливаться, хожу в зал. Одна из причин, по которой я комментирую матчи Australian Open и занимаюсь сопутствующими вопросами, заключается в том, что я по-прежнему хочу чувствовать этот огонь и оставаться частью тенниса. Поэтому сообщаю всем моим поклонникам, что я возвращаюсь. Следите за новостями. У меня ещё много сил в запасе, не переживайте», — добавил Ник.

Отличная реакция СКА

Тем временем петербуржский СКА нашёл своих болельщиков даже на кортах в Мельбурне. Пресс-служба хоккейной команды во время трансляции полуфинала Медведев — Зверев обратила внимание на болельщицу в кепке с клубной эмблемой и молниеносно отреагировала, разместив пост в социальных сетях: «Любят ли на Australian Open хоккей? Ну, походу да».

Необычное празднование победы

Одиночные юниорские соревнования на Australian Open выиграли 17-летний японец Рей Сакамото и 16-летняя словачка Рената Ямрихова. При этом внимание на себя в первую очередь обратил юноша.

Он стал первым представителем Страны восходящего солнца, победившим на молодёжном уровне в Мельбурне, и решил отпраздновать успех специфическим способом: спортсмен встал на одно колено посреди арены Рода Лэйвера, надев ковбойскую шляпу (наверное, национальный головной убор не нашёл), и вытащил из ножен воображаемый меч.

Самый возрастной победитель ТБШ

Открытый чемпионат Австралии в мужском парном разряде ознаменовался очередным рекордом. Турнир выиграли Рохан Бопанна и Мэттью Эбден, взявшие верх в решающем матче над Симоне Болелли и Андреа Вавассори — 7:6, 7:5.

Для представителя Индии, который в начале марта отметит 44-й день рождения, это первый титул на турнирах Большого шлема в парном разряде (в 2017-м он выигрывал «Ролан Гаррос» в миксте). Для 36-летнего австралийца — второй: два года назад он побеждал на Уимблдоне, а ещё в 2013-м брал титул на AO в миксте.

Бопанна стал самым возрастным чемпионом турниров Большого шлема в Открытой эре, а с понедельника — самой возрастной первой ракеткой мира в мужском парном разряде.

Причём Рохан, по его словам, некоторое время назад мог завершить спортивную карьеру.

«Пару лет назад отправил жене видеосообщение и сказал: «Я закончу карьеру». Потому что я вообще не выигрывал матчи. Пять месяцев не было ни одной победы. Я думал, это будет конец моего путешествия. Но внутреннее упорство не давало мне остановиться. Я правда многое изменил и нашёл замечательного партнёра», — признался теннисист в интервью на корте.