Кафельников считает, что Медведев позволил Синнеру выйти из состояния нокдауна в финале АО

Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Наверное, никто не ожидал от Медведева такой игры в первых двух сетах. Все полагали, что доминировать с первых минут будет Синнер. Но тут надо отдать должное Даниилу: он выстроил свои действия так, что лидером поначалу был именно он.

Можно ли сказать, что переломный момент в матче наступил во втором сете при счёте 5:1 в пользу Медведева? Это действительно так. Было катастрофической ошибкой проиграть гейм на своей подаче при счёте 5:1. Нужно было закрывать сет так, чтобы у итальянца не было даже малейшей возможности поверить в то, что он способен взять подачу Даниила на протяжении всего матча. Не знаю, почему так вышло, но после этого Янник поверил в себя», — заявил Кафельников RT.

Экс-теннисист считает, что Медведеву было необходимо закрыть второй сет матча с Синнером именно со счётом 6:1.

«Безусловно, Синнер воспрянул духом и начал играть в своём излюбленном стиле, выйдя из нокдауна, в котором он находился до счёта 6:3, 5:1. Повторюсь, заверши Даниил второй сет 6:1, третья партия была бы делом техники», — добавил он.

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