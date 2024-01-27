«Безумные вещи позволяют сохранить концентрацию на корте»: Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open

Арина Соболенко стала победительницей Australian Open в женском разряде. В финале она без особых проблем разобралась с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Теннисистка заставила слегка понервничать своих болельщиков только в последнем гейме, когда лишь с пятого раза смогла реализовать матчбол. Белоруска на турнире показала феноменальный результат, проиграв в семи встречах всего 31 гейм и не отдав соперницам ни одного сета. Кроме того, она стала первой теннисисткой, кто сумел повторить успех Виктории Азаренко 2013 года и дважды подряд завоевать трофей в Мельбурне. По мнению экспертов, данный результат должен добавить спортсменке уверенности в борьбе за первую строчку в рейтинге WTA.

Арина Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open. В финале соревнований белоруска без особых проблем справилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая по итогам мейджора впервые в карьере ворвётся в десятку сильнейших.

На то, чтобы победить соперницу, теннисистке потребовался всего 1 час 16 минут. В первом сете вторая ракетка мира сразу же начала давить своей мощью, взяв гейм на подаче под ноль, а затем и зацепив очко на приёме.

Китаянка старалась действовать агрессивно: по количеству активно выигранных мячей за матч она обошла Арину — 19:14 и даже заработала тройной брейк-пойнт при 0:2, однако ни одного реализовать не смогла. Ей было сложно справляться с косой подачей соперницы. Кроме того, Чжэн сама достаточно много ошибалась, в частности, совершила шесть двойных, так что белоруска без особых трудов победила 6:3. Хотя и заставила своих болельщиков поволноваться, реализовав только пятый сетбол.

Вторая партия сложилась для Циньвэнь ещё более удручающе. Она отдала два своих гейма, а сама потрепать нервы оппонентке сумела только в концовке, когда Арина подавала на матч. Соболенко вновь понадобилось пять попыток, чтобы поставить точку в противостоянии. Белоруска хорошо подала в угол, Чжэн достала мяч и перевела его на хафкорт, откуда Арина отлично пробила кроссом в свободную зону — 6:2.

После встречи белоруска смеялась, дурачилась и танцевала с Кубком. Конечно же, ей было чему радоваться: она стала первой теннисисткой с 2013 года, сумевшей дважды подряд выиграть мейджор в Австралии. Причём, последней была её соотечественница — Виктория Азаренко. Кроме того, победа на Australian Open — это отличная заявка на возвращение первой строчки мирового рейтинга, на которой на данный момент находится Ига Свёнтек. И дело не только в очках, заработанных в Мельбурне, а в том, как легко спортсменка провела весь турнир.

Всё началось с шуток во время показательного матча в смешанного разряде перед стартом мейджора. Соболенко выступала в паре с Новаком Джоковичем против Стефаноса Циципаса и Марии Саккари. Перед встречей серб пытался вести жесты и объяснять, как намерен действовать на корте. Однако Арина призналась, что ничего не понимает, а потом отметила физическую форму теннисиста, заставив весь зал смеяться.

«Вау, какой у меня прекрасный вид. Уверена, мой парень не будет рад этому. Надеюсь, он этого не увидит», — пошутила белоруска.

Куражилась спортсменка со своим тренерским штабом и перед официальными матчами. Так, Арина демонстрировала приёмы из боевых искусств, сбивая предметы с головы Джейсона Стейси, и перед каждым поединком расписывалась на его лысине. С автографом теннисистки он сидел и на финале турнира Большого шлема.

«Мы с командой постоянно творим всякие безумные вещи (улыбается). Это помогает мне сохранять концентрацию на корте, где и так достаточно давления, так что вне корта мы стараемся не усложнять, веселиться, чтобы все получали удовольствие от процесса. Это хорошо, что на корте и вне корта я разная», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Впрочем, существенной разницы в поведении спортсменки, как показалось, и не было. С таким же настроением, очень уверенно и раскрепощённо, 25-летняя теннисистка проводила все свои официальные матчи на Australian Open. Она не отдала соперницам ни одного сета, по-очереди выбив из борьбы Эллу Зайдель, Бренду Фрухвиртову, Лесю Цуренко, Аманду Анисимову, Барбору Крейчикову и Кори Гауфф. Проблемы у белоруски возникли только с американкой, остальным оппоненткам она не отдавала больше пяти геймов, а всего за семь встреч она проиграла всего 31 (!). Украинку Соболенко и вовсе разгромила — 6:0, 6:0.

Противостояние с Гауфф отличалось от других. Именно его многие специалисты называли скрытым финалом, поскольку после вылета Свёнтек, пожалуй, только юная представительница США могла навязать борьбу второй ракетке мира, что она уже доказывала в финале US Open в прошлом году.

Однако Арина сделала правильные выводы из того поражения. Полуфинал в Мельбурне между девушками получился непростым. В первой партии дело даже дошло до тай-брейка, но затем Соболенко всё же наклонила чашу весов в свою сторону. Как призналась спортсменка, когда уже получила трофей от организаторов, ей было очень важно взять второй Шлем.

«Думала о том, что не хочу быть кем-то, кто победил один раз, а потом исчез. Хотела показать, что я могу стабильно быть здесь и завоевать ещё один титул. Надеюсь, получится и больше двух, но для меня это было очень важно. Какой бы ни был результат, мы всегда упорно работаем и стараемся улучшить мою игру. Вся суть в процессе, в дисциплине, в том, чтобы всегда проявлять себя и упорно работать», — призналась Соболенко.

При этом, по мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, спортсменка уже давно должна была стать обладательницей трёх или четырёх титулов Большого шлема, но ей мешали проблемы с психологией. Напомним, до прошлого года она даже сама называла себя «Королевой двойных ошибок», однако спортсменка сумела изменить подход к подаче и стала показывать совсем другие результаты.

«Соболенко имеет преимущество в стиле и в технических возможностях. Её удары сильнее всех. Мячи летят со всех сторон со свистом и уничтожают оборону соперниц. По мощи и эффективности она выше всех. Другое дело, что она не очень уравновешена внутри, порой ей не хватает контроля, расчётливости, рационализма. Это приводит к невынужденным ошибкам, она дарит очки соперницам. По своему потенциалу она могла выиграть уже три-четыре шлема», — сказал Янчук РИА Новости.

Таким образом, если белоруска с тем же настроем, как в Мельбурне, будет выступать и на других турнирах, столь же мощно в атаке, не сбавляя оборотов, как это произошло ранее в январе в Аделаиде, когда она уступила Елене Рыбакиной, то уже в этом году Арина вновь может подняться на первую строчку мирового рейтинга.

Сейчас для неё не выглядит непобедимой силой Свёнтек, которая в Австралии вылетела в третьем круге от 19-летней Линды Носковой. В прошлом сезоне белоруска обыгрывала представительницу Польши.

Да, на Итоговом турнире WTA в Канкуне сильнее оказалась Ига. И в целом, если посмотреть статистику, то за год первая ракетка мира собрала в два раза больше титулов, чем Арина: шесть против трёх. Однако всё это осталось в 2023-м.

Ещё одной конкуренткой в борьбе за первую строчку рейтинга выглядит 19-летняя Гауфф, которой восхищаются многие эксперты, в частности, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова. Американка успешно провела концовку прошлого сезона, выиграв Открытый чемпионат США и «тысячник» в Цинциннати.

«Она атлетично сложена: высокая, быстрая, мощная. Великолепно передвигается по корту. Обладает отличными, мощными ударами. Хорошо подаёт, а это большое преимущество в женском теннисе, не боится идти вперёд. Мне интересно за ней следить, она действует зрелищно», — отметила специалист в интервью RT.

Но в случае с Гауфф в Мельбурне Соболенко показала, что на данный момент сильнее юной американки.