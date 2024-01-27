Российский теннисист Шевченко сообщил, что будет представлять Казахстан

Российский теннисист Александр Шевченко принял решение сменить спортивное гражданство.

«Всем привет! Просто хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этой возможностью и не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — написал Шевченко в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне 22-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP в Меце, где проиграл французу Юго Эмберу в двух сетах со счётом 3:6, 3:6.

Шевченко занимает 48-е место в мировом рейтинге.

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