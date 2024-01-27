Российский теннисист Шевченко сообщил, что будет представлять Казахстан
- AFP
- © Jean-Christophe VERHAEGEN
«Всем привет! Просто хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этой возможностью и не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — написал Шевченко в своих социальных сетях.
В прошлом сезоне 22-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP в Меце, где проиграл французу Юго Эмберу в двух сетах со счётом 3:6, 3:6.
Шевченко занимает 48-е место в мировом рейтинге.
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