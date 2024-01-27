Тарпищев назвал Синнера явным фаворитом в финальном матче против Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о фаворитах в финальном матче на Открытом чемпионате Австралии.

«У Синнера будет преимущество. Сложно сказать, насколько Даню хватит в финале. Но в общем-то, что он выкарабкивался по ходу турнира из сложных ситуаций, делает ему честь. Он боец и головастый, может побороться. При не самой лучшей игре дошёл до финала — это достижение, безусловно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над немцем Александром Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее заслуженный тренер России Александр Каливод поделился ожиданиями от финального матча Медведева с Синнером на Открытом чемпионате Австралии.