«Мирра мне напоминает Соболенко и Рыбакину»: Петрова — об успехах Андреевой, победах Звонарёвой и сюрпризе от Сафиуллина

Мирра Андреева в прошедшем сезоне удивила всех, ярко выступив на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Такое мнение в интервью RT высказала экс третья ракетка мира Надежда Петрова. По её словам, юная спортсменка временами напоминает Арину Соболенко и Елену Рыбакину, но, чтобы добиться успеха, ей нужно окрепнуть физически. Также специалист объяснила, за счёт чего Вера Звонарёва выиграла Итоговый турнир WTA в парах и почему Людмиле Самсоновой не удалось победить ни в одном из финалов турниров категории «Мастерс».

«Любой другой на её месте уже давно бы закончил карьеру»

— Итоговый турнир WTA в 2023 году прошёл в Мексике и получился довольно скандальным. Теннисистки сильно жаловались на корт, подвела погода. Вас это удивило?

— Такие проблемы могут возникать в первый год проведения соревнований. А контракт, если я не ошибаюсь, подписывается на три. То же самое здесь: похоже, не уложились в сроки и девочкам не дали достаточно времени потренироваться на центральном корте.

Не повезло и с погодными условиями: штормовой ветер, дождь. Причём в Мексике в это время всегда не очень комфортно выступать. В Канкуне лучше проводить соревнования начиная с конца декабря, когда нет такого обилия осадков. Теннисисткам, конечно, пришлось непросто из-за постоянных перерывов и переносов. Нужно уходить с корта, возвращаться и снова разминаться.

Да и для зрителей это испытание. Не у всех хватает терпения, приходится дожидаться, когда арену приведут в порядок. Мне кажется, именно поэтому на трибунах было не так много зрителей в сравнении с предыдущими турнирами в других городах.

— Но даты соревнований не передвинуть. Получается, это промашка WTA?

— За право принять турнир обычно борются несколько городов. Проходит голосование. В WTA пытаются дать возможность разным странам проводить Итоговый турнир. Это делается для популяризации тенниса во всём мире. Выбор в этот раз пал на Канкун. Хотя там уже проходили соревнования и у девушек, и у мужчин. Но мне кажется, немного раньше — до US Open. Тогда была другая проблема — изнурительная жара.

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— Насколько часто возникали подобные трудности, когда выступали вы?

— Какие-то нюансы всегда присутствуют. Помню, играли в Лос-Анджелесе на легендарной арене «Стейплс Центр». Там тренировочные корты положили не в самых хороших помещениях, и покрытие к тому же не совпадало с тем, которое постелили на главном корте. А в Мадриде и Стамбуле всё прошло замечательно.

При этом, надо отметить, организаторы Итогового турнира WTA прикладывают максимальные усилия, чтобы сделать его ярким и незабываемым. К спортсменам всю неделю индивидуальное отношение: своя машина, водитель, много мероприятий. Таким образом, для игроков создаётся настоящий праздник. Да, бывают проблемы с организацией. Но думаю, что к следующему году всё приведут в порядок, сделают выводы из допущенных ошибок.

— Вере Звонарёвой в Канкуне, наверное, не повезло больше всего. Ей пришлось проводить фактически три матча за сутки. У вас в карьере наверняка случалось подобное. Есть какой-то самый запоминающийся?

— Три матча мне играть не приходилось. Было, что из-за погоды проводила две встречи с интервалом в час. Конечно, тяжело физически. Если идут переносы и перерывы в матчах, то это сложность в первую очередь психологическая. Ситуация сильно изматывает.

Но Вера и Лаура Зигемунд — очень опытные спортсменки, не раз сталкивались с подобными трудностями, поэтому они спокойно с этим справились.

— То есть ключевым фактором в победе дуэта на Итоговом турнире WTAстал опыт?

— Да, я уверена в этом. Тем более что Вера — фанат своего дела, очень любит теннис. Не думаю, что на неё сейчас психологически давит результат. Ей уже давно никому не нужно ничего доказывать. Просто играет в своё удовольствие. И уверена: ко всем переносам она подошла спокойнее, чем остальные девочки.

— В интервью ранее вы отмечали: Звонарёва и Зигемунд хорошо дополняют друг друга на корте. В чём заключается этот баланс?

— Вера очень хорошо держит заднюю линию, неплохо принимает, несильно, но точно подаёт. А Лаура — шустрая, резкая. Постоянно активна у сетки, бежит на перехват. Она уверенно себя там чувствует, поскольку понимает: за спиной Звонарёва и если она где-то ошибётся, то Вера её всегда подстрахует.

Получается, россиянке нужно просто держать хорошую глубину, правильно направлять мяч, а немка завершит розыгрыш при первом удобном случае. И психологически Зигемунд, конечно, такой энерджайзер. Она очень бурно реагирует после каждого очка. Это придаёт обеим дополнительные эмоции, взбадривает Веру на корте (смеётся).

— Как думаете, почему наивысшие результаты пошли у них только сейчас, хотя вместе выступают с 2020-го?

— Ну, во-первых, они за это время успели сыграться. Кроме того, сейчас в женском парном разряде идёт смена поколений. Я не вижу в туре таких ярких игроков, как Лиза Реймонд, Лизель Хубер, Кара Блэк, Катарина Среботник. В моё время был очень длинный список девочек, которые вторую половину карьеры посвятили именно данному виду программы и стали очень успешными: брали шлемы, боролись за первую строчку в рейтинге.

Сейчас дуэты постоянно меняются, появляются какие-то новые имена, но нет явных лидеров: тех же Серены и Винус Уильямс, выигрывавших мейджоры один за другим. Мне кажется, Вера и Лаура попали в такой период, когда нашли взаимопонимание на корте и теперь могут оставаться в топе.

— Пока не появится молодое поколение?

— Я бы не сказала, что именно молодое. То поколение спортсменок, которые демонстрировали свой лучший теннис в одиночном разряде и теперь готовы сфокусироваться только на парном разряде. Пока же девочки больше сосредоточены на одиночном, поэтому яркие дуэты не формируются. Но думаю, со временем ситуация изменится и образуются пары, которые начнут доминировать.

— Такую ситуацию не связываете с продлением века спортсмена?

— Действительно, более опытные теннисисты научились грамотно составлять графики и распределять силы на весь сезон. Кроме того, много внимания уделяется физической подготовке и восстановлению после матчей — массаж, реабилитация, специальные упражнения для профилактики травм. На это тратится значительно больше времени, чем раньше, когда концентрировались исключительно на теннисе. Кроме того, тот же Новак Джокович берёт большие перерывы между турнирами. Даёт организму передохнуть, переключиться на иную деятельность, может быть, даже не спортивную. Так же в конце карьеры делали Роджер Федерер и Серена Уильямс.

— Вы говорите, Звонарёва очень любит теннис. Это её единственный секрет успеха сегодня?

— В первую очередь да. Любой другой на её месте уже давно бы закончил карьеру. Травма, операция, декрет, потом опять год потерян из-за повреждения. У другого человека не хватило бы терпения. Он давно бы переключился на что-то иное. А Вера любит своё дело и живёт этим.

— Кто-то из теннисисток похож по энтузиазму и любви к теннису на Звонарёву?

— Я бы привела в пример Винус Уильямс, которая планирует играть до 50 лет. Это тоже человек с невероятной силой воли. У неё были травмы. Сейчас американка выпала из топа, но всё равно приезжает на турниры, тренируется, готовится и даже выступила в первом круге US Open в этом году. Да, проиграла, но всё равно любит своё дело.

«Гауфф в 19 лет уже выглядит полноценным игроком»

— Вы сами дважды выигрывали Итоговый турнир WTA в парном разряде. Какая из побед наиболее запоминающаяся?

— В первый раз мы с Меган Шонесси оказались на соревнованиях, ещё будучи не очень опытными, но всё удачно сложилось. Мы отлично отыграли. А с Машей Кириленко, конечно, тот сезон получился сложный, олимпийский. Потратили много нервов и к Итоговому турниру подошли измождёнными. И эта победа получилась более яркая, красочная. Может быть, просто потому что ещё свежа в памяти.

— Наверное, вечный вопрос. Насколько Итоговый турнир WTA по престижу отличается от Большого шлема?

— Эти соревнования невозможно сравнивать. Всё-таки ответственность и давление на мейджорах значительно больше. Всем хочется взять трофей. А если ты хорошо выступишь на Итоговом, то это идёт бонусом. Можно и очков заработать, и приличные призовые. Но престижнее выиграть Большой шлем.

— Получается Итоговый турнир больше напоминает выставочный?

— Не могу так сказать. Но на нём нет такого напряжения. Ты понимаешь: уже отлично провёл сезон.

— На последнем Итоговом турнире в 2008 году вы вышли на замену Серене Уильямс. Какова мотивация играть в такой ситуации?

— Для меня тогда это стало неожиданностью. Перед соревнованиями специально полетела в Квебек набрать очки, поскольку была вторым альтернативным игроком, и поэтому в Катар приехала уже уставшей. На моей памяти ни разу не случалось, чтобы снимались сразу два спортсмена. И если честно, не думала о тренировках и теннисе. Два-три дня не держала в руках ракетку.

— В одиночном разряде Итоговый турнир WTA выиграла Ига Свёнтек. Год назад она считалась безоговорочным фаворитом любых соревнований. Сегодня же ей составляют конкуренцию Арина Соболенко, Елена Рыбакина. Женский теннис стал увлекательнее?

— Согласна. Даже для меня интереснее наблюдать за матчами. Замечательно, когда появляется такая конкуренция. Причём это в целом очень хорошо для женского тенниса, одно время его популярность немного падала. А теперь есть видные спортсменки.

— Кого из лидеров вы бы выделили?

— Мне нравится Коко Гауфф. Она атлетично сложена: высокая, быстрая, мощная. Великолепно передвигается по корту. Обладает отличными, мощными ударами. Хорошо подаёт, а это большое преимущество в женском теннисе, не боится идти вперёд. Мне интересно за ней следить, она играет зрелищно.

— Наоми Осака тоже здорово стартовала на турнирах Большого шлема, но потом наступил спад. С Гауфф такое возможно?

— Это всё индивидуально, зависит от самого игрока и его психологии. Мне кажется, американка заряжена на высокие результаты, хочет прогрессировать, сформировала вокруг себя хорошую команду. Кроме того, выглядит морально уравновешенной, так что в этом плане у неё должно быть всё хорошо.

Конечно, женский теннис отличается от мужского. Держаться в топе гораздо сложнее, поскольку есть много сторонних факторов, способных повлиять на ситуацию, либо нужно быть физически развитой, как Серена. Из-за её мощи соперницы не могли справиться с американкой, и за счёт этого она оставалась на пике рейтинга на протяжении многих лет.

— Вы отметили качества Уильямс, а в чём сила Гауфф?

— Её взрывная скорость, мощные удары. В свои 19 лет она уже выглядит полноценным игроком. Есть и сила, и разнообразие, и хладнокровие, и уверенность. Она заявила о себе уже пару лет назад и за это время доросла до того, что выиграла свой первый Большой шлем. Поэтому интересно наблюдать за её дальнейшим развитием.

— Соболенко ещё в прошлом году выступала нестабильно. За счёт чего ей, на ваш взгляд, удалось так прибавить?

— Я думаю, она осознала, в каких компонентах игры по-настоящему сильна. Поверила в свои силы и понимает: может победить любого.

— Часто после яркого сезона следующий год получается смазанным. Удастся ли Соболенко удержать свой уровень?

— Думаю, да. Она понимает, что делает, очень самоуверенна. Конечно, выйти и подтвердить победу на Australian Open будет непросто, но мне кажется, она не станет на этом зацикливаться. В данном случае как раз важно не прокручивать в голове прошлый год, а просто двигаться вперёд.

«Хочется, чтобы Андреева в следующем году закрепилась в топ-30»

— В то же время у нас появилось много новых российских имён. Кто из молодых девочек вас впечатлил?

— Конечно, нужно отметить Мирру Андрееву. В этом году она всех немножко удивила, великолепно выступив на «Ролан Гаррос», а затем показывала хороший теннис на Уимблдоне. И каждый турнир обращала на себя внимание. Конечно, не обошлось без сложных ситуаций. Но мне она очень импонирует. Россиянка хорошо сложена как теннисистка. Ей нужно лишь физически немного окрепнуть. Стать посильнее, побыстрее. И с ней будет сложно на корте любой сопернице.

Андреева мне чем-то напоминает Соболенко и Рыбакину. По структуре тела, комплекции она спортсмен примерно такого же плана. Может побороться и разнообразно сыграть. Думаю, у неё большое будущее и много побед впереди.

— Ей не хватает только физики?

— В первую очередь да. Силы, скорости, выносливости, чтобы быстро восстанавливаться и бороться с топами на равных каждую неделю. Она наработает всё — это придёт со временем. С каждой победой над сильными соперниками будет расти уверенность в себе. Пойдут трофеи на турнирах. Потихоньку начнёт накапливаться опыт. Главное — собрать вокруг себя правильную команду и не тратить лишних сил в ненужное русло. А так для своих лет она выглядит на корте очень взрослой. Хорошо себя держит, уравновешенная, спокойная.

— Ну ракетку один раз всё же пыталась сломать.

— Это со всеми бывает (смеётся).

— Мирра решила сразу ворваться во взрослый тур, а Алина Корнеева предпочла завершить год по юниорам. Какой путь, на ваш взгляд, более правильный?

— У каждого он свой. В любом случае Алина получила игровую практику, опыт. Замечательно иметь такой титул, как победитель турнира Большого шлема, пусть и на юниорском уровне. Это в любом случае даёт бонусы, можно подписать спонсорский контракт или получить уайлд-кард на определённые турниры. Она о себе заявила. Но теперь её ждёт непростой переход во взрослый теннис.

— В чём его основная сложность?

— Нужно проходить квалификацию, играть маленькие турниры, набирать очки. Кроме того, когда ты в таком возрасте выходишь на корт против 25-летней соперницы, у той уже есть свои определённые трюки, которые могут тебя выбить из колеи. К тому же физически это уже полностью сформированный человек и провести трёхчасовой матч ему несложно. Очень часто молодым спортсменам не хватает именно сил.

— Как в целом сегодня в России обстоят дела с молодыми спортсменами?

— У нас много талантливых детей, из которых можно воспитать будущих чемпионов. И для этого необходимо, чтобы у них была возможность активно тренироваться, заниматься, быть мотивированными на победу. Как вы знаете, после завершения карьеры я приняла решение стать тренером, продолжить традиции своей семьи, поскольку и мама, и папа посвятили этому всю жизнь и воспитали не одного призёра Олимпийских игр.

— Сейчас работаете в Москве?

— Да, я открыла в столице свою школу большого тенниса, где тренирую детей индивидуально и в группе. В школе также есть общая физическая подготовка, которую ведёт мой папа. Дети с 6 до 12 лет могут записаться на занятия и научиться играть в теннис как на любительском, так и на профессиональном уровне.

Моя цель как тренера — довести своих игроков до такого уровня, когда я смогу сидеть на трибуне турнира Большого шлема и поддерживать своего воспитанника. Пережить эти эмоции уже не на корте, а в качестве наставника. И уже есть хорошие результаты: одна из девочек, с которой я работаю, 13-летняя Милана Харламова, вошла в топ-25 лучших теннисисток по России в своей возрастной категории.

Школа большого тенниса Надежды Петровой

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© petrovatennis

— Как вы думаете, чтобы дальше успешно выступать, нужно ли уезжать в Европу или ситуация в России с подготовкой спортсменов изменилась? К примеру, Алина Корнеева сейчас тренируется в Москве, в Сокольниках, а Мирра Андреева — во Франции.

— В нашей стране есть базы и специалисты. У нас есть сложность с логистикой: на турниры, которых огромное количество, проще летать из Европы, и кроме того, там легче готовиться, поскольку зимой можно играть на открытых кортах. Основная причина в этом. Но есть и исключения. Лена Дементьева, например, тренировалась только в Москве. Ей было комфортнее жить поближе к семье. Кто-то выбирает место пребывания в зависимости от своего тренера, как в моём случае. Я работала с голландцем. И в итоге оказалось проще поехать туда, поскольку он мог создать условия для тренировки. Игрок сам выбирает, где ему комфортнее и удобнее. Но иной раз тренер влияет на ситуацию.

— То есть в случае Алины ключевую роль играют её российские наставники?

— Да, если бы она работала с иностранцем, то, возможно, в Европе ей было бы комфортнее, поскольку специалисту проще всё подстроить под неё там.

— Тренер Корнеевой Юлия Бекещенко в одном интервью сказала, что ей порой обидно, когда юниоры уезжают, поскольку западные школы на их таланте стараются попиариться. Согласны?

— Патрик Муратоглу изначально сделал себе имя тренерским трудом, он поработал с Маркосом Багдатисом и довёл его до финала Australian Open, потом Настю Павлюченкову — до двадцатки сильнейших, Янину Викмайер — до её лучших результатов. А затем у него была такая возможность — построить теннисную академию, куда он уже приглашал ведущих игроков.

— Получается, он просто собирал лучших?

— Да, предоставил им условия. Пожалуйста, готовьтесь. Вот вам и тренеры, и врачи, и корты, и питание. Индивидуально спортсмену всё тяжелее организовать.

«Самсонова провела свой лучший сезон»

— Если отвлечься от юниоров, как оцениваете выступление россиянок в этом году?

— Меня очень радует, как они смотрелись на больших турнирах. Сейчас непростые времена, но мы всё равно растём, появляются новые имена. Я горжусь, что наши спортсмены так хорошо себя показывают на международной арене.

— Если смотреть исключительно на рейтинги, сложно выделить одну россиянку. Вы бы кого отметили?

— Людмила Самсонова провела свой лучший сезон. У Вероники Кудерметовой сейчас идут изменения в команде. Очень интересно посмотреть на результаты в новом сезоне. Та же Мирра… Наверное, я всё-таки её бы выделила. Хочется, чтобы у неё следующий год сложился лучше, чем этот, и она заявила о себе ещё больше, закрепилась в топ-30 сильнейших теннисистов мира.

— Самсонова дважды играла в финалах «Мастерсов», но уступала. Чего ей не хватает?

— Той самой раскованности, которая появилась у Соболенко. А так физически она находится в отличной форме. Показывает хороший теннис. Но эта уверенность в себе и своих действиях, мне кажется, опять же появится в будущем. Через такие поражения тоже надо пройти.

— Если бы вам сказали, что в следующем году на Итоговом турнире WTA точно выступит одна россиянка, на кого бы вы поставили?

— Сложный вопрос. Но если честно, хочу увидеть в топ-8 Кудерметову именно в тандеме с Дмитрием Турсуновым. Мне кажется, он может её туда привести (разговор состоялся до расставания теннисистки с специалистом. — RT).

— Вы не раз говорили, что вам очень импонирует Андрей Рублёв. В этом сезоне он тоже прибавил — выиграл первый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, а в Шанхае дошёл до финала. Чем можно объяснить его прогресс?

— Он начал стараться перенаправлять свои эмоции в другое русло, хотя на Итоговом турнире ATP это и не получилось. Кроме того, Андрей стал более опытным. Он увереннее в себе и понимает: уже практически на равных может играть с лучшими теннисистами мира, побеждать на больших турнирах. Это чувство наигрывается, приобретается по ходу карьеры.

— При этом на турнирах Большого шлема он по-прежнему не может преодолеть барьер 1/4 финала.

— Большой шлем — двухнедельный турнир. И правильно распределить на нём свои силы довольно сложно.

— Ранее ходило мнение, что у Рублёва проблемы в защите с отыгрышами, резаными ударами.

— Он любит активный теннис, действовать первым номером. Держать инициативу в своих руках. Поэтому иной раз для него сложно просто откинуть или срезать мяч. Это не в его стиле.

— То есть это не вопрос умения?

— Нет, скорее терпения. Ему порой не хватает выдержки где-то подержать мяч. Он хочет сразу идти в контратаку, быстрее победить. А иногда надо переждать, сыграть от обороны, побыть пассивным.

— В концовке сезона ярко выступали Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. Для вас это стало сюрпризом?

— Сафиуллин действительно удивил: такое обычно ожидаешь от молодых теннисистов, которые хотят громко о себе заявить. Ему 26 лет. Он поздно раскрылся и сейчас очень грамотно ведёт себя на корте, хорошо раскладывает соперников. Его прорыв на Уимблдоне стал просто сенсационным. И потом он продолжил также играть по ходу сезона.

Карацев тоже подтянулся, хотя складывалось впечатление, будто он уже не сможет демонстрировать такой теннис, как в свой звёздный сезон. Но Аслан продемонстрировал всем: он не собирается сдаваться.

За Котовым будет интересно понаблюдать в следующем году. Он теперь уже попадает в основные сетки на некоторых турнирах, поэтому у него есть возможность заработать побольше очков и подняться повыше в рейтинге. На самом деле все молодцы. Очень приятно, что и в мужском теннисе у нас появляются новые имена. Я горжусь нашими ребятами.