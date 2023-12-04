RT в Telegram
Подпишись

Звонарёва: на Итоговом турнире WTA все пытались просто выживать

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала об условиях проведения Итогового турнира WTA.
Звонарёва: на Итоговом турнире WTA все пытались просто выживать
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Неделя была очень тяжёлая. Жалко, конечно, всех спортсменов, которые туда отобрались. Показывать в таких условиях хороший теннис было крайне сложно — все пытались просто выживать. Когда дождь переставал, мы собирались выходить на корт, а он опять начинался. В некоторые дни, то есть 16 часов подряд, мы только разминались и ждали. График, неидеальные условия — но такое случилось.

Надеюсь, что организаторы сделают выводы и в будущем Итоговый (турнир. — RT) WTA всё-таки будет проводиться в зале», — приводит слова Звонарёвой «Чемпионат».

39-летняя россиянка и немка Лаура Зигемунд 6 ноября обыграли в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 6:4, 6:4.

Ранее Звонарёва назвала одним из главных достижений победу на Итоговом турнире WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить