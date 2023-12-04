Звонарёва: на Итоговом турнире WTA все пытались просто выживать

Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала об условиях проведения Итогового турнира WTA.

«Неделя была очень тяжёлая. Жалко, конечно, всех спортсменов, которые туда отобрались. Показывать в таких условиях хороший теннис было крайне сложно — все пытались просто выживать. Когда дождь переставал, мы собирались выходить на корт, а он опять начинался. В некоторые дни, то есть 16 часов подряд, мы только разминались и ждали. График, неидеальные условия — но такое случилось.

Надеюсь, что организаторы сделают выводы и в будущем Итоговый (турнир. — RT) WTA всё-таки будет проводиться в зале», — приводит слова Звонарёвой «Чемпионат».

39-летняя россиянка и немка Лаура Зигемунд 6 ноября обыграли в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 6:4, 6:4.

Ранее Звонарёва назвала одним из главных достижений победу на Итоговом турнире WTA.