Звонарёва назвала одним из главных достижений победу на Итоговом турнире WTA
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«Впервые в карьере я сосредоточилась больше на парах. Да, в прошлом я выиграла пару турниров Большого шлема в парном разряде, а также ещё несколько больших турниров, однако эта победа особенная», — приводит слова Звонарёвой сайт WTA.
Теннисистка отметила, что пока не понимает произошедшее до конца.
«Это одно из главных достижений в моей карьере», — сказала она.
6 ноября 39-летняя россиянка и немка Лаура Зигемунд обыграли в финале американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 6:4, 6:4 и стали победительницами Итогового турнира.
Ранее сообщалось, что Звонарёва и Зигемунд победили в финале Итогового турнира WTA.