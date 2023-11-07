Звонарёва назвала одним из главных достижений победу на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала победу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Канкуне (Мексика).

«Впервые в карьере я сосредоточилась больше на парах. Да, в прошлом я выиграла пару турниров Большого шлема в парном разряде, а также ещё несколько больших турниров, однако эта победа особенная», — приводит слова Звонарёвой сайт WTA.

Теннисистка отметила, что пока не понимает произошедшее до конца.

«Это одно из главных достижений в моей карьере», — сказала она.

6 ноября 39-летняя россиянка и немка Лаура Зигемунд обыграли в финале американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 6:4, 6:4 и стали победительницами Итогового турнира.

Ранее сообщалось, что Звонарёва и Зигемунд победили в финале Итогового турнира WTA.