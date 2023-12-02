Медведев поддержал позицию ATP и WTA по турниру в Санкт-Петербурге

Генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев поддержал позицию ATP и WTA по турниру.

«ATP и WTA заняли корректную позицию по отношению к проведению турнира в соответствии с уставом. Их юрисдикция не распространяется на выставочные турниры, но игроки, которые приезжают, всё равно находятся в этой системе, поэтому мнение ATP и WTA не могло не учитываться», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Участие в соревновании принимают Роберто Баутиста-Агут, Адриан Маннарино и Ласло Джере.

Турнир проходит с 1 по 3 декабря.

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Хачанов выступят на турнире в Санкт-Петербурге.