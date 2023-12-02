RT в Telegram
Подпишись

Медведев поддержал позицию ATP и WTA по турниру в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев поддержал позицию ATP и WTA по турниру.
Медведев поддержал позицию ATP и WTA по турниру в Санкт-Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Tobisch

«ATP и WTA заняли корректную позицию по отношению к проведению турнира в соответствии с уставом. Их юрисдикция не распространяется на выставочные турниры, но игроки, которые приезжают, всё равно находятся в этой системе, поэтому мнение ATP и WTA не могло не учитываться», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Участие в соревновании принимают Роберто Баутиста-Агут, Адриан Маннарино и Ласло Джере.

Турнир проходит с 1 по 3 декабря.

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Хачанов выступят на турнире в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить