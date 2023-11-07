«Одно из важнейших достижений в карьере»: Звонарёва и Зигемунд впервые выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд обыграли Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес и впервые в карьере стали победительницами Итогового турнира WTA. Теннисистки сумели в двух сетах взять верх над американкой и австралийкой, несмотря на то что из-за плохой погоды в Канкуне и большого числа переносов проводили фактически третий матч за сутки. Как отметила россиянка, эта ситуация только сплотила дуэт, который завоевал уже восьмой совместный титул. А для 39-летней призёрки Олимпиады в Пекине этот трофей стал 16-м в парном разряде.

Итоговый турнир WTA в Канкуне был интересен российским болельщикам в первую очередь благодаря участию в нём Веры Звонарёвой. Теннисистка вместе с Лаурой Зигемунд в парном разряде провела отличный сезон и впервые в карьере попала в восьмёрку сильнейших в данном виде программы.

В этом году дуэт выиграл три титула: один в США и два в Китае. Девушки, выступающие вместе с 2020-го, также были очень близки к тому, чтобы завоевать трофей на US Open, но в решающем матче в Нью-Йорке уступили Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. При этом 39-летняя россиянка проводила только пятый финал турниров Большого шлема.

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Результаты Звонарёвой впечатляют не только из-за возраста, хотя в первой сотне парного рейтинга WTA нет теннисистки старше Веры, но и потому, что отечественная спортсменка пропустила практически весь прошлый сезон. Тем не менее она сумела в очередной раз триумфально вернуться в тур. Да, в одиночном разряде она пока не вернулась в топ-200. Однако Вера всегда славилась именно отличным выступлением в паре. И это она вместе с 35-летней Лаурой ещё раз доказала в Канкуне, завоевав 16-й титул в карьере.

При этом путёвку на итоговый турнир WTA дуэт заработал в самый последний момент, выиграв титул в китайском Наньчане. Девушки оказались сильнее японок Эри Хозуми и Макото Ниномии. В случае поражения в том матче для попадания в число восьми лучших пар по итогам года Звонарёвой и Зигемунд не хватило бы всего пяти рейтинговых очков.

Соревнования в Мексике сложились для Веры и Лауры непросто. Девушкам не очень повезло уже на стадии жеребьёвки. В группе Махауаль им предстояло сразиться с олимпийскими чемпионками Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой, потом вновь встретиться Дабровски и Рутлифф, а затем — с первыми ракетками мира в парном разряде Кори Гауфф и Джесикой Пегулой.

С победительницами US Open справиться вновь не удалось: канадка и новозеландка легко взяли верх над Звонарёвой и Зигемунд в двух партиях. А две другие встречи оказались куда более упорными. Обе завершились на супер-тай-брейках в пользу Веры и Лауры.

При этом решающий матч за выход в полуфинал с американками из-за плохой погоды в Мексике пришлось переносить несколько раз, а также прерывать. Изначально он был запланирован на четверг, но доиграть его девушкам удалось только в воскресенье. В итоге российско-немецкий дуэт сумел со второго места отобраться в следующий раунд соревнований, который стартовал буквально через пару часов после завершения группового этапа.

Противостояние с австралийкой Сторм Хантер и бельгийкой Элисе Мертенс также оказалось не из простых. Звонарёва и Зигемунд, явно не успев прийти в себя после напряжённого предыдущего поединка, дважды отдали по три гейма подряд и уступили 3:6. Однако во второй партии сумели переломить ход встречи и без нервов со счётом 10:5 выиграли супер-тай-брейк.

Финал Итогового турнира WTA стал для Веры и Лауры третьим матчем за сутки, поэтому были опасения, успеют ли девушки восстановиться, особенно с учётом того, что обе являются возрастными спортсменками. За титул им предстояло сразиться с Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес, которые выбили из борьбы обидчиц немки и россиянки — Дабровски и Рутлифф.

С австралийкой и американкой Звонарёва с Зигемунд уже встречались в этом сезоне. Они победили соперниц в Вашингтоне в начале августа. Тогда получился упорный матч, который завершился только на супер-тай-брейке. Но в очередной раз доводить до него дело в Канкуне Вера с Лаурой явно не собирались. Они достаточно быстро заработали двойной брейк-пойнт. Отыграть Николь и Эллен смогли только один, а затем Перес неудачно укоротила мяч и тот отправился в сетку. В итоге российско-немецкий дуэт вышел вперёд — 2:1.

После этого начался очень нервный отрезок: в каждом из четырёх следующих геймов соперницы имели возможности кардинально изменить ситуацию на корте, доводя дело до решающего очка. Однако всё же с большим трудом, но удерживали свои подачи. Как ни пытались Меликар-Мартинес и Перес вернуть равенство в счёте, им не удалось. Они спаслись с двух сетболов, тем не менее в ключевой момент Эллен всё же ответила на укороченный Лауры ударом с форхенда в сетку — 6:4.

Вторая партия началась по схожему сценарию. Россиянка и немка вновь в третьем гейме сделали брейк. Однако на этот раз соперницы тут же отыгрались. Зигемунд не вовремя совершила двойную, а затем Меликар-Мартинес отлично с лёта пробила между противницами.

Равенство сохранялось недолго: на следующей подаче австралийка и американка снова дрогнули, доведя дело до решающего очка, на котором на этот раз уже Перес дважды ошиблась. После этого Лаура и Вера наконец сумели перехватить инициативу и удержать имеющееся преимущество. Хотя соперницы всё же потрепали нервы в последнем гейме, отыграв два матчбола из трёх.

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Как призналась Звонарёва после финала, из-за возникавших по ходу турнира трудностей у них с Зигемунд выработался настоящий командный дух. И это помогло завоевать уже восьмой совместный титул.

«Решая проблемы на корте, мы сплотились ещё больше. Для победы в матчах от нас не требовалось выдавать самую лучшую игру, и это то, что делает хороших спортсменов великими», — отметила теннисистка.

Также, по словам Веры, трофей в Канкуне стал для неё особенным, поскольку в этом сезоне россиянка впервые сосредоточилась именно на парном разряде.

«Осознание этого пока не приходит, но, когда у меня будет возможность оглянуться на всю свою карьеру и мысленно выделить [главные] результаты, которые себе намечала, этот будет одним из них. Это одно из важнейших достижений в моей карьере», — добавила спортсменка.

При этом завершать выступления в туре Звонарёва пока не планирует, но предпочитает не загадывать дальше одной недели вперёд. Теннисистке пришлось справиться с большим числом травм. Так что Вера не понаслышке знает, каким хрупким бывает здоровье.