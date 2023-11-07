Калинская вошла в топ-100 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Российская теннисистка Анна Калинская вошла в топ-100 рейтинга, поднявшись с 115-й на 77-ю строчку рейтинга.

Самсонова опустилась с 15-го на 16-е место и продолжает являться первой ракеткой России. Дарья Касаткина опустилась на одну позицию и теперь 18-я. Вероника Кудерметова — 19-я.

Лидером рейтинга стала полька Ига Свёнтек, которая одержала победу на Итоговом турнире. На второй строчке расположилась белоруска Арина Соболенко. Третья — американка Кори Гауфф.

Ранее Звонарёва и Зигемунд победили в финале Итогового турнира WTA.