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Калинская вошла в топ-100 рейтинга WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Калинская вошла в топ-100 рейтинга WTA
  • AP

Российская теннисистка Анна Калинская вошла в топ-100 рейтинга, поднявшись с 115-й на 77-ю строчку рейтинга. 

Самсонова опустилась с 15-го на 16-е место и продолжает являться первой ракеткой России. Дарья Касаткина опустилась на одну позицию и теперь 18-я. Вероника Кудерметова — 19-я.

Лидером рейтинга стала полька Ига Свёнтек, которая одержала победу на Итоговом турнире. На второй строчке расположилась белоруска Арина Соболенко. Третья — американка Кори Гауфф.

Ранее Звонарёва и Зигемунд победили в финале Итогового турнира WTA.

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