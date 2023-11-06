Шевченко обыграл Бурже в первом круге турнира в Меце

Россиянин Александр Шевченко оформил выход во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Меце.

22-летний теннисист из Ростова-на-Дону в матче первого круга нанёс поражение хозяину кортов Матису Бурже в двух сетах со счётом 6:4, 7:5. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Следующим соперником Шевченко станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Мате Валкуш (Венгрия).

Призовой фонд турнира составляет порядка €560 тыс.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин поднялся на 39-е место в рейтинге АТР.