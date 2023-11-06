Шевченко обыграл Бурже в первом круге турнира в Меце
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22-летний теннисист из Ростова-на-Дону в матче первого круга нанёс поражение хозяину кортов Матису Бурже в двух сетах со счётом 6:4, 7:5. Игра продолжалась 1 час 26 минут.
Следующим соперником Шевченко станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Мате Валкуш (Венгрия).
Призовой фонд турнира составляет порядка €560 тыс.
Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин поднялся на 39-е место в рейтинге АТР.