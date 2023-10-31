«Чувствую неуважение»: теннисистки недовольны Итоговым турниром в Канкуне и требуют от WTA повышения призовых

В женском теннисе назревает конфликт между лидерами мирового рейтинга и WTA. Приехавшие на Итоговый турнир в Канкун спортсменки выразили недовольство кортом. Его делали второпях, из-за чего на покрытии образовалось достаточно много кочек. Кроме того, ранее более 20 девушек накануне подписали письмо, в котором попросили приравнять призовые на соревнованиях к мужским, а также предусмотреть льготы при травмах и беременности. Однако на встрече в Мексике они так и не получили от организации желаемых ответов.

На итоговом турнире WTA назревает скандал между организацией и спортсменками, отобравшимися в Канкуне. Лидеры мирового рейтинга ужасно недовольны качеством корта, на котором им приходится играть в Мексике.

Первой по поводу покрытия негативно высказалась Арина Соболенко после победы над Марией Саккари (6:0, 6:1) в первом матче группового этапа. По мнению белоруски, на нём просто небезопасно выступать.

«Как теннисистка, чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство игроков со мной согласится. Это не тот уровень организации, которого ждёшь от итогового турнира. Честно говоря, во многих случаях я не чувствую себя в безопасности, когда двигаюсь по этому корту, отскоки разные. До вчерашнего дня у нас даже не было возможности на нём потренироваться. Это просто неприемлемо, когда столько всего стоит на кону», — написала спортсменка в социальных сетях.

Поддержала Соболенко и Маркета Вондроушова. По её словам, двигаться по корту очень тяжело, к тому же отскок мяча получается непредсказуемым.

«Мы тренировались в субботу, и на корте уже были кочки. Со стороны этого может быть не видно, но ты совершенно теряешь ритм и просто смотришь, куда мяч отскочит. А он либо вообще не отскакивает, либо взлетает на три метра. Двигаться по нему тоже тяжело. Нам сказали, на корте всего один слой краски, поскольку они не успевали. Очевидно, корт не готов», — призналась спортсменка.

По словам Вондроушовой, её первый Итоговый турнир WTA оказался совсем не таким, каким она себе его представляла.

«Мы весь год упорно работали, чтобы попасть сюда, а в итоге получили такое разочарование. Стадион совершенно не готов к матчам, и мне кажется, что людей из WTA абсолютно не интересует, как себя чувствуем мы — теннисистки, которые играют на этом корте. Нет ощущения, что кто-то нас слушает или озабочен нашим мнением. Это очень грустно», — добавила спортсменка.

Не стала молчать и Елена Рыбакина. Своё мнение о корте она высказала после поражения от американки Джессики Пегулы (5:7, 2:6).

«Меня не очень устраивают условия и организация турнира. Корт не подходит для соревнований такого уровня. Всё сделано второпях, времени что-то исправить не было, это видно», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Критика со стороны теннисисток вполне обоснованна. Место проведения турнира в этом году согласовали только 7 сентября. Изначально планировалось использовать крытый стадион. Но оказалось, у арены слишком низкий потолок, поэтому срочно пришлось строить временное открытое сооружение.

Однако место расположения нового объекта пересекается с полем для гольфа одной из гостиниц Канкуна, и, чтобы гости отеля могли подольше им пользоваться, возведение новых конструкций отложили на максимально поздний срок. В итоге лучшие теннисистки мира смогли потренироваться на корте только один раз. До субботы они занимались на других площадках.

В ответ на высказывания топовых теннисисток в WTA опубликовали официально заявление, в котором объяснили проблемы с покрытием сложными погодными условиями во время возведения арены.

«Мы рады впервые провести Итоговый турнир в Канкуне и усердно работали над строительством стадиона, где сыграют восемь лучших теннисисток и женских пар. Команда добросовестно трудилась в сжатые сроки, несмотря на плохие погодные условия, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам», — говорится в обращении WTA.

Однако, как оказалось позднее, недовольство покрытием на Итоговом турнире — это только верхушка айсберга. На самом деле у теннисисток достаточно много претензий к организации, которые девушки обсудили ещё в Пекине. А итогом той встречи стало письмо, направленное руководству 5 октября. Его подписали Соболенко, Вондроушева, Рыбакина, Онс Жабер и многие другие.

Кроме того, отдельную бумагу руководству WTA передала Ига Свёнтек. Как сообщает The Athletic, в ней спортсменка назвала себя «частью единого фронта, который хочет настоящих перемен».

Требования девушек в основном касаются финансовых аспектов. Так, они попросили ввести гарантированную оплату труда, как это сделали в ATP, и больше призовых. В WTA уже анонсировали программу, по которой к 2027 году уравняют вознаграждения на крупнейших мужских и женских турнирах. Но теннисистки хотят зарабатывать наравне с коллегами уже сейчас.

Кроме того, они попросили компенсации в случае травм или декрета, расширенную программу пособий и льгот для ухода за детьми. А также более гибкое расписание турниров. В мае Рыбакиной, напомним, пришлось ждать почти до полуночи, чтобы сыграть финал Открытого чемпионата Италии в одиночном разряде из-за дождя, поскольку организаторы решили не переносить встречу на следующий день.

Письменного ответа на своё послание спортсменки так и не получили. Вместо этого руководство WTA решило лично пообщаться с девушками. Последняя встреча состоялась в Канкуне 26 октября и прошла крайне неудачно. По информации СМИ, две теннисистки якобы так рассердились, что ушли ещё до её окончания.

Лидеры мирового рейтинга не услышали ответы на большинство своих вопросов, а озвученные тезисы были крайне неубедительными. Так, по словам представителей WTA, организаторам турниров нужно время для ряда новых бизнес-инициатив, которые принесут достаточный доход для обеспечения более высоких призовых. Поэтому слова Соболенко про отношение к участницам Итогового турнира скорее всё же относятся к общей ситуации, а не просто к плохому корту.