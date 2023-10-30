Корнеева — о победе на Итоговом турнире ITF: колени не трясутся

Российская теннисистка Алина Корнеева прокомментировала свою победу на Итоговом турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Чэнду.

«Коленки не трясутся, наоборот, всё очень интересно. Не чувствую дискомфорта или нервозности. Много общалась с русскими девочками о жизни, теннисе. С той же Лансере, Рахимовой, Андреевой», — цитирует Корнееву «Чемпионат».

В финале россиянка победила Сару Саито из Японии 6:0, 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей этот турнир. До неё этого добивалась Анна Блинкова.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге.