Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге
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16-летняя теннисистка из России в матче второго круга уступила Лейле Фернандес из Канады в трёх сетах со счетом 6:3, 1:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
В параллельном матче другая россиянка Алина Корнеева проиграла Линде Фрухвиртовой (3:6, 5:7) из Чехии.
Теперь канадка и чешка встретятся в 1/4 финала соревнований.
Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира WTA в Гонконге.