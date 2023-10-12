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Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге

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Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.
Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

16-летняя теннисистка из России в матче второго круга уступила Лейле Фернандес из Канады в трёх сетах со счетом 6:3, 1:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

В параллельном матче другая россиянка Алина Корнеева проиграла Линде Фрухвиртовой (3:6, 5:7) из Чехии.

Теперь канадка и чешка встретятся в 1/4 финала соревнований.

Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира WTA в Гонконге.

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