Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге

Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

16-летняя теннисистка из России в матче второго круга уступила Лейле Фернандес из Канады в трёх сетах со счетом 6:3, 1:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

В параллельном матче другая россиянка Алина Корнеева проиграла Линде Фрухвиртовой (3:6, 5:7) из Чехии.

Теперь канадка и чешка встретятся в 1/4 финала соревнований.

Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира WTA в Гонконге.