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Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.
Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1.

32-летняя россиянка в прошедшей игре пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова победила австралийку Присциллу Хон и пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге.

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