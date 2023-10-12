Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1.

32-летняя россиянка в прошедшей игре пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова победила австралийку Присциллу Хон и пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге.