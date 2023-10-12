Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге
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Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1.
32-летняя россиянка в прошедшей игре пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова победила австралийку Присциллу Хон и пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге.