Блинкова победила Хон и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Россиянка Анна Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистка из России в 1/8 финала нанесла поражение Присцилле Хон из Австралии со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча между китаянкой Ван Синьюй и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Другая россиянка, Камила Рахимова, уступила Катержине Синяковой (7:6, 3:6, 1:6) из Чехии.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

Ранее стало известно, что 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева победила в своём первом матче на турнире WTA.